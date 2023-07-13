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Новости
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Госдума запретила самовыгул домашних собак и кошек

Дата публикации: 13 июл 2023
Госдума запретила самовыгул домашних собак и кошек

Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных. В том числе собак и кошек.

Документ отправят на утверждение сначала в Совет Федерации, дальше он попадёт на подпись президенту. В верхней палате российского парламента заверили, что  оперативно рассмотрят это предложение.

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», — сообщается в пресс-службе Госдумы. 

Первый зампред профильного комитета по экологии, депутат-единоросс Владимир Бурматов считает получившийся текст закона «очень сбалансированным» и полагает, что законопроект будет позитивно воспринят зоозащитниками. 

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов вступил с предложением приравнять самовыгул собак и кошек к выбрасыванию их на улицу, за что владельцам животных грозил бы штраф в размере минимального размера оплаты труда. Это предложение остальные парламентарии не поддержали.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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