Госдума приняла законопроект о защите ипотечного жилья при банкротстве в первом чтении
Единственное ипотечное жилье банкрота и членов его семьи не будет изыматься в пользу кредиторов. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.
«Зачастую возникают случаи, когда у должника отсутствует проссроченная задолженность по ипотеке, при этом имеются неоплаченные долги перед иными незалоговыми кредиторами по другим кредитным обязательствам. В таких случаях, кредиторы при наличии у гражданина-должника просроченной задолженности в сумме от 500 тыс. рублей вправе обратиться с заявлением в Арбитражный суд о признании гражданина банкротом», — говорится в пояснительной записке.
Инициатива предоставляет суду право утвердить мировое соглашение или план реструктуризации долгов, которые не распространяются на единственное жилье, обремененное ипотекой.
«В ходе процедур банкротства будет выделяться находящееся в залоге ипотечное жилье, если оно единственное для гражданина, и проходить по отдельной процедуре. Это своеобразная "консервация" статуса жилья позволит сохранить его за гражданином. Для этого гражданину нужно будет заключить мировое соглашение», — отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Ранее Домлкик писал, что россиянам при банкротстве сохранят единственное ипотечное жильё.