Госдума приняла закон о «самозапрете» на выдачу кредитов
Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.