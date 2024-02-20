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Новости
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Госдума приняла закон о «самозапрете» на выдачу кредитов

Дата публикации: 20 фев 2024
Госдума приняла закон о «самозапрете» на выдачу кредитов

Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Речь не идет об ипотечных кредитах и для покупки машины.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Установить запрет в своей кредитной истории можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ (с 1 марта и 1 сентября 2025 года соответственно). Снять его человек сможет в любой момент. Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.

Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно), на все или отдельные виды займов.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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