Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиру
Размер штрафов за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы для проверки оборудования увеличится в пять раз. Такой законопроект Госдума приняла сразу в двух чтениях.
Сейчас штраф за это нарушение для граждан составляет 1-2 тыс. руб., после подписания закона президентом он вырастет до 5-10 тыс. руб. Должностным лицам за это будет грозить 25-100 тыс. руб. вместо 5-20 тыс. руб., юридическим лицам — 200-500 тыс. руб. вместо 40-100 тыс. руб.
Столько же придется заплатить за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.
Кроме этого, вводится наказание за самовольную замену газового оборудования. Штрафы для физлиц составят 5-10 тыс. руб., для должностных лиц — на 25-100 тыс. руб., для юрлиц — 200-500 тыс. руб.