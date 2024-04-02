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Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиру

Дата публикации: 02 апр 2024
Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиру

Размер штрафов за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы для проверки оборудования увеличится в пять раз. Такой законопроект Госдума приняла сразу в двух чтениях.

Сейчас штраф за это нарушение для граждан составляет 1-2 тыс. руб., после подписания закона президентом он вырастет до 5-10 тыс. руб. Должностным лицам за это будет грозить 25-100 тыс. руб. вместо 5-20 тыс. руб., юридическим лицам — 200-500 тыс. руб. вместо 40-100 тыс. руб.

Столько же придется заплатить за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.

Кроме этого, вводится наказание за самовольную замену газового оборудования. Штрафы для физлиц составят 5-10 тыс. руб., для должностных лиц — на 25-100 тыс. руб., для юрлиц — 200-500 тыс. руб.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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