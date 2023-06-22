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Горячую воду в России запретят отключать более чем на 14 дней

Дата публикации: 22 июн 2023
Горячую воду в России запретят отключать более чем на 14 дней

Роспотребнадзор подготовил проект «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», в котором планирует запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней для профилактических ремонтных работ. Об этом узнали «Известия».

Как пояснили в ведомстве, в 2021 году СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование, что отключение воды не должно превышать 14 суток, утратил силу. Теперь Роспотребнадзор планирует включить в СанПиН положение о максимальном сроке отключения воды в 14 суток по многочисленным обращениям граждан.

За нарушения законодательства тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — это приостановление деятельности на 90 суток.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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