Горячую воду в России запретят отключать более чем на 14 дней
Роспотребнадзор подготовил проект «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», в котором планирует запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней для профилактических ремонтных работ. Об этом узнали «Известия».
Как пояснили в ведомстве, в 2021 году СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование, что отключение воды не должно превышать 14 суток, утратил силу. Теперь Роспотребнадзор планирует включить в СанПиН положение о максимальном сроке отключения воды в 14 суток по многочисленным обращениям граждан.
За нарушения законодательства тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — это приостановление деятельности на 90 суток.