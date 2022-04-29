Главное за неделю: ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 3%, Сбер начал сбор заявок на льготную ипотеку
- Банк России снизил ключевую ставку на 3%
- Сбер начал сбор заявок на ипотеку c господдержкой по ставке от 9%
- Домклик принимает заявки на ипотеку для сотрудников IT-компаний по ставке 5%
- Правительство РФ может расширить льготную ипотеку на вторичное жилье
- Сбер запустил возможность покупки квартиры в ипотеку в залоге у другого банка
1. Банк России снизил ключевую ставку на 3%
Центральный Банк России опустил ключевую ставку сразу на 3% — до 14% годовых. Как сообщает пресс-служба ЦБ, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году.
2. Сбер начал сбор заявок на ипотеку c господдержкой по ставке от 9%
СберБанк начал принимать предварительные заявки по программе «Господдержка 2020» по сниженной ставке от 9%.
Подать заявку на ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на Домклик. Для этого в ипотечном калькуляторе надо выбрать программу «Квартира в новостройке» и опцию «Господдержка от 9%».
Подать предварительную заявку онлайн на Домклик
3. Домклик принимает заявки на ипотеку для сотрудников IT-компаний по ставке 5%
Домклик от Сбера начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний. Ставка по этой программе субсидируется государством и составит не более 5% годовых.
По предварительным условиям, разработанным в Минцифры РФ, сотрудники IT-компаний смогут купить строящуюся квартиру в новостройке или получить кредит на строительство частного жилого дома.
Подать предварительную заявку онлайн на Домклик
4. Правительство РФ может расширить льготную ипотеку на вторичное жилье
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допускает, что льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок жилья. Как сообщает РБК, решение могут принять, если Правительство в ходе мониторинга увидит, что существующих мер поддержки не хватает.
Сейчас льготные ипотечные программы действуют только на покупку квартир в новостройках. На этой неделе президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить ее до конца 2022 года.
Как найти квартиру на вторичке
5. Сбер запустил возможность покупки квартиры в ипотеку в залоге у другого банка
Сбер запустил возможность приобрести по договору купли-продажи квартиру на вторичном рынке, находящуюся в залоге у другого банка.
Продавец должен предоставить согласие первичного кредитора на продажу квартиры и заключение договора купли-продажи, а также оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о переходе права собственности на заёмщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.Выбрать квартиру