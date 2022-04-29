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Главное за неделю: ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 3%, Сбер начал сбор заявок на льготную ипотеку

Дата публикации: 29 апр 2022
Главное за неделю: ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 3%, Сбер начал сбор заявок на льготную ипотеку
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1. Банк России снизил ключевую ставку на 3%

Центральный Банк России опустил ключевую ставку сразу на 3% — до 14% годовых. Как сообщает пресс-служба ЦБ, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году.

2. Сбер начал сбор заявок на ипотеку c господдержкой по ставке от 9%

СберБанк начал принимать предварительные заявки по программе «Господдержка 2020» по сниженной ставке от 9%.

Подать заявку на ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на Домклик. Для этого в ипотечном калькуляторе надо выбрать программу «Квартира в новостройке» и опцию «Господдержка от 9%».

Подать предварительную заявку онлайн на Домклик

3. Домклик принимает заявки на ипотеку для сотрудников IT-компаний по ставке 5%

Домклик от Сбера начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний. Ставка по этой программе субсидируется государством и составит не более 5% годовых.

По предварительным условиям, разработанным в Минцифры РФ, сотрудники IT-компаний смогут купить строящуюся квартиру в новостройке или получить кредит на строительство частного жилого дома.

Подать предварительную заявку онлайн на Домклик

4. Правительство РФ может расширить льготную ипотеку на вторичное жилье

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допускает, что льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок жилья. Как сообщает РБК, решение могут принять, если Правительство в ходе мониторинга увидит, что существующих мер поддержки не хватает. 

Сейчас льготные ипотечные программы действуют только на покупку квартир в новостройках. На этой неделе президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить ее до конца 2022 года.

Как найти квартиру на вторичке

5. Сбер запустил возможность покупки квартиры в ипотеку в залоге у другого банка

Сбер запустил возможность приобрести по договору купли-продажи квартиру на вторичном рынке, находящуюся в залоге у другого банка.

Продавец должен предоставить согласие первичного кредитора на продажу квартиры и заключение договора купли-продажи, а также оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о переходе права собственности на заёмщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.Выбрать квартиру

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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