Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
8 мин
5K

Как застройщики готовятся к запуску программы льготной ипотеки для IT

Дата публикации: 27 апр 2022
Как застройщики готовятся к запуску программы льготной ипотеки для IT
Содержание

Пока банки ожидают утверждения окончательных параметров льготной ипотеки для IT-специалистов, девелоперы уже строят жилые комплексы, ориентированные на представителей отрасли. Мы узнали у застройщиков, каким критериям должно соответствовать такое жильё и сделали подборку ЖК с инфраструктурой для сотрудников IT-сферы, квартиры в которых можно купить уже сегодня.

ЖК для IT-специалистов: основные критерии

Сотрудники IT-компаний — перспективная целевая аудитория для застройщиков. Этому в числе прочего способствует новая программа льготной IT-ипотеки, по которой на Домклик уже стартовал приём предварительных заявок.

Сейчас при проектировании жилых комплексов многие девелоперы учитывают интересы представителей данной отрасли. В числе качеств, которые сотрудники IT-компаний ценят при выборе жилья, застройщики назвали функциональность, технологичность и комфортные условия для удалённой работы.

Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов отметил, что в первую очередь для IT-специалистов важны  параметры самой планировки — комфортное пространство для home-office и вдохновляющие виды из окна. При этом не менее важна мобильность — транспортная доступность необходима и для автомобилистов, и для пешеходов. И, конечно, любой специалист из IT-индустрии обязательно обратит внимание на инфраструктуру в самом ЖК и вокруг него — на близость кофеен с Wi-Fi и супермаркетов для быстрых покупок.

Как застройщики готовятся к запуску программы льготной ипотеки для IT №1

В компании Arsenal также обратили внимание, что основными условиями при выборе жилья для людей из IT-сферы являются удобство, современность и функциональность. Такие люди любят прогресс и ценят современные технологии, поэтому кварталы должны быть технологичными: системы «умный дом» для упрощения и сокращения времени на рутинные задачи, видеодомофоны и камеры видеонаблюдения, системы NFC. Важно, чтобы рядом с кварталом была зеленая зона — парк или лес для прогулок, тренажерная площадка или целый фитнес-клуб с бассейном, ведь это работа за компьютером большую часть дня. Все это успешно реализовано в кварталах застройщика Arsenal — Modum, Ariosto и в Энфилд.

Михаил Гущин, заместитель вице-президента Группы RBI, отметил, что IT-специалисты ценят всё то же, что и любые другие покупатели — современную комфортную среду обитания, куда входят эргономичные планировки и чистая вода, безбарьерная среда и эстетика пространства, качественный ландшафтный дизайн и система безопасности. Но с учетом довольно высокого среднего уровня доходов в этой отрасли, они могут позволить себе выбирать и быть требовательными к продукту.

Многие из них также особенно ценят, во-первых, технологичность, во-вторых, возможность работать удаленно, так как это фактически «стандарт» IT-отрасли. В проектах Группы RBI активно внедряются передовые технологии рынка, система «цифровой дом», в одном из ЖК планируется внедрить систему доступа с использованием NFC-меток.

А возможность работать в удаленном режиме может быть обеспечена не только за счет организации рабочего места непосредственно в квартире (если площадь позволяет), но и, например, за счет коворкинга в шаговой доступности. Пандемия еще 2 года назад дала толчок развитию этого типа инфраструктуры, и этот тренд продолжится в будущем. Так, в проекте Группы RBI «Созидатели» появится мини-клуб, в «Ultra City» —комьюнити-центр.

Как застройщики готовятся к запуску программы льготной ипотеки для IT №1

Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» подчеркнула, что в связи с удалённым форматом работы для многих сотрудников не так важна близость метро. Зато они ценят комфорт, тишину, спокойствие и безопасность. Кроме того, среди IT-специалистов много семейных людей с несколькими детьми. Поэтому отличный вариант для них — малоэтажный жилой комплекс в пригородных районах.

Среди ЖК КВС IT-специалисты часто выбирают Олимпийские кварталы «ЮгТаун» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Это проект с полноценной инфраструктурой: здесь будет 7 детских садов, 3 школы, поликлиника и парк отдыха. Все дома в проекте — пятиэтажные, а дворы  — закрытые. Отдельное преимущество — расположение. Под рукой у жителей будут парки и дворцы Пушкина и Павловска. В то же время всего за 20 минут можно доехать до станции метро «Московская».

Обзор новостроек, ориентированных на сотрудников IT-сферы

Учитывая вышеизложенные критерии, сделали подборку ЖК, которые соответствуют образу жизни IT-специалистов.

Апартаменты нового поколения «Физтехсити» (Москва)

Жилой комплекс «Физтехсити» расположен в Северном районе Москвы рядом с территорией IT-технопарка «Физтехпарк». Планируется, что в ближайшем будущем здесь будут сосредоточены предприятия, специализирующиеся на создании программного обеспечения и разработке мобильных технологий.

Ипотека для IT: как застройщики готовятся к запуску программы? №1

ЖК находится в 30 минутах езды от центра Москвы. Транспортная доступность — 8 минут пешком до метро «Физтех» (открывается в 2023 году) и 7 минут до станции МЦД-1 «Новодачная». В 20 минутах от комплекса находится Физтех лицей. Из интересного — комплекс оснащён системой «умный дом», которая предусматривает наличие бесконтактных замков с доступом через приложение, двустроннюю аудио- и видеосвязь с домофоном через смартфон, контроль рационального использования электроэнергии и отопления в общественных зонах.

Ипотека для IT: как застройщики готовятся к запуску программы? №2

Выбрать квартиру в этом ЖК

ЖК состоит из двух 20-этажных секций и включает 488 апартаментов с панорамным остеклением. Проектом предусмотрен подземный паркинг и функциональное лобби с дизайнерским оформлением интерьера, в котором будут устроены удобные зоны с мягкой мебелью и столиками для работы за ноутбуком и онлайн переговоров. В ЖК можно выбрать апартаменты площадью от 24 до 65 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года.

Проект комфорт-класса «KINETIK» (Москва)

ЖК «KINETIK», расположенный на севере Москвы, ориентирован на создание инфраструктуры для IT-специалистов — дворы с одиночными рабочими местами, которые оснащены USB-портами и могут быть трансформированы в коворкинги, биометрический доступ в подъезд, зарядка для электромобилей, Wi-Fi на территории дома и парковки, система «умный дом». В лобби комплекса оборудованы места для проведения встреч, есть зарядные станции для мобильных устройств.

Ипотека для IT: как застройщики готовятся к запуску программы? №3

Выбрать квартиру в этом ЖК

Жилой комплекс находится на Дмитровском шоссе, в 2 минутах пешком от метро Верхние Лихоборы. В шаговой доступности 2 парка — Парк имени Святослава Фёдорова и парк Ангарские пруды. Прямо под домами запроектирован подземный паркинг, в котором будет установлен усилитель сигнала сотовой связи. Квартирография проекта включает студии, 1,2,3,-комнатные квартиры и видовые квартиры с панорамным остеклением на последних этажах. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года.

Ипотека для IT: как застройщики готовятся к запуску программы? №4

Высокотехнологичный жилой комплекс «Ultra City» (Санкт-Петербург)

ЖК «Ultra City» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Отсюда за 15 минут можно выехать на КАД и ЗСД, рядом с комплексом запланировано строительство новых станций метро. Отличительная черта проекта — огромный зелёный двор со свободным доступом к Wi-Fi. Здесь предусмотрены зоны для отдыха, игр, занятий спортом, коворкинги и «зелёные комнаты». Есть амфитеатр для проведения встреч.

Ипотека для IT: как застройщики готовятся к запуску программы? №5

В ЖК реализована система «Цифровой дом», которая предусматривает диджитализацию всех ключевых процессов: домофония, телеметрия, видеонаблюдение для свободы, комфорта и безопасности. Каждый житель может подключиться к камерам видеонаблюдения со своего смартфона и получить на экран изображение в реальном времени. Также проектом предусмотрен единый узел доступа к высокоскоростному широкополосному интернету (оптоволокно) и цифровому TV в каждой квартире. В ЖК можно выбрать апартаменты площадью от 26,7 до 86,1 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Квартиры в этой и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

Ипотека для IT: как застройщики готовятся к запуску программы? №6

Оставить заявку на подбор квартиры

Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Рекомендуем
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
241K
5 ошибок при покупке квартиры в новостройке
422K
5 лучших решений для жизни в новостройках
23K
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
1M
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал