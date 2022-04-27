Как застройщики готовятся к запуску программы льготной ипотеки для IT
Пока банки ожидают утверждения окончательных параметров льготной ипотеки для IT-специалистов, девелоперы уже строят жилые комплексы, ориентированные на представителей отрасли. Мы узнали у застройщиков, каким критериям должно соответствовать такое жильё и сделали подборку ЖК с инфраструктурой для сотрудников IT-сферы, квартиры в которых можно купить уже сегодня.
ЖК для IT-специалистов: основные критерии
Сотрудники IT-компаний — перспективная целевая аудитория для застройщиков. Этому в числе прочего способствует новая программа льготной IT-ипотеки, по которой на Домклик уже стартовал приём предварительных заявок.
Сейчас при проектировании жилых комплексов многие девелоперы учитывают интересы представителей данной отрасли. В числе качеств, которые сотрудники IT-компаний ценят при выборе жилья, застройщики назвали функциональность, технологичность и комфортные условия для удалённой работы.
Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов отметил, что в первую очередь для IT-специалистов важны параметры самой планировки — комфортное пространство для home-office и вдохновляющие виды из окна. При этом не менее важна мобильность — транспортная доступность необходима и для автомобилистов, и для пешеходов. И, конечно, любой специалист из IT-индустрии обязательно обратит внимание на инфраструктуру в самом ЖК и вокруг него — на близость кофеен с Wi-Fi и супермаркетов для быстрых покупок.
В компании Arsenal также обратили внимание, что основными условиями при выборе жилья для людей из IT-сферы являются удобство, современность и функциональность. Такие люди любят прогресс и ценят современные технологии, поэтому кварталы должны быть технологичными: системы «умный дом» для упрощения и сокращения времени на рутинные задачи, видеодомофоны и камеры видеонаблюдения, системы NFC. Важно, чтобы рядом с кварталом была зеленая зона — парк или лес для прогулок, тренажерная площадка или целый фитнес-клуб с бассейном, ведь это работа за компьютером большую часть дня. Все это успешно реализовано в кварталах застройщика Arsenal — Modum, Ariosto и в Энфилд.
Михаил Гущин, заместитель вице-президента Группы RBI, отметил, что IT-специалисты ценят всё то же, что и любые другие покупатели — современную комфортную среду обитания, куда входят эргономичные планировки и чистая вода, безбарьерная среда и эстетика пространства, качественный ландшафтный дизайн и система безопасности. Но с учетом довольно высокого среднего уровня доходов в этой отрасли, они могут позволить себе выбирать и быть требовательными к продукту.
Многие из них также особенно ценят, во-первых, технологичность, во-вторых, возможность работать удаленно, так как это фактически «стандарт» IT-отрасли. В проектах Группы RBI активно внедряются передовые технологии рынка, система «цифровой дом», в одном из ЖК планируется внедрить систему доступа с использованием NFC-меток.
А возможность работать в удаленном режиме может быть обеспечена не только за счет организации рабочего места непосредственно в квартире (если площадь позволяет), но и, например, за счет коворкинга в шаговой доступности. Пандемия еще 2 года назад дала толчок развитию этого типа инфраструктуры, и этот тренд продолжится в будущем. Так, в проекте Группы RBI «Созидатели» появится мини-клуб, в «Ultra City» —комьюнити-центр.
Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» подчеркнула, что в связи с удалённым форматом работы для многих сотрудников не так важна близость метро. Зато они ценят комфорт, тишину, спокойствие и безопасность. Кроме того, среди IT-специалистов много семейных людей с несколькими детьми. Поэтому отличный вариант для них — малоэтажный жилой комплекс в пригородных районах.
Среди ЖК КВС IT-специалисты часто выбирают Олимпийские кварталы «ЮгТаун» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Это проект с полноценной инфраструктурой: здесь будет 7 детских садов, 3 школы, поликлиника и парк отдыха. Все дома в проекте — пятиэтажные, а дворы — закрытые. Отдельное преимущество — расположение. Под рукой у жителей будут парки и дворцы Пушкина и Павловска. В то же время всего за 20 минут можно доехать до станции метро «Московская».
Обзор новостроек, ориентированных на сотрудников IT-сферы
Учитывая вышеизложенные критерии, сделали подборку ЖК, которые соответствуют образу жизни IT-специалистов.
Апартаменты нового поколения «Физтехсити» (Москва)
Жилой комплекс «Физтехсити» расположен в Северном районе Москвы рядом с территорией IT-технопарка «Физтехпарк». Планируется, что в ближайшем будущем здесь будут сосредоточены предприятия, специализирующиеся на создании программного обеспечения и разработке мобильных технологий.
ЖК находится в 30 минутах езды от центра Москвы. Транспортная доступность — 8 минут пешком до метро «Физтех» (открывается в 2023 году) и 7 минут до станции МЦД-1 «Новодачная». В 20 минутах от комплекса находится Физтех лицей. Из интересного — комплекс оснащён системой «умный дом», которая предусматривает наличие бесконтактных замков с доступом через приложение, двустроннюю аудио- и видеосвязь с домофоном через смартфон, контроль рационального использования электроэнергии и отопления в общественных зонах.
Выбрать квартиру в этом ЖК
ЖК состоит из двух 20-этажных секций и включает 488 апартаментов с панорамным остеклением. Проектом предусмотрен подземный паркинг и функциональное лобби с дизайнерским оформлением интерьера, в котором будут устроены удобные зоны с мягкой мебелью и столиками для работы за ноутбуком и онлайн переговоров. В ЖК можно выбрать апартаменты площадью от 24 до 65 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года.
Проект комфорт-класса «KINETIK» (Москва)
ЖК «KINETIK», расположенный на севере Москвы, ориентирован на создание инфраструктуры для IT-специалистов — дворы с одиночными рабочими местами, которые оснащены USB-портами и могут быть трансформированы в коворкинги, биометрический доступ в подъезд, зарядка для электромобилей, Wi-Fi на территории дома и парковки, система «умный дом». В лобби комплекса оборудованы места для проведения встреч, есть зарядные станции для мобильных устройств.
Выбрать квартиру в этом ЖК
Жилой комплекс находится на Дмитровском шоссе, в 2 минутах пешком от метро Верхние Лихоборы. В шаговой доступности 2 парка — Парк имени Святослава Фёдорова и парк Ангарские пруды. Прямо под домами запроектирован подземный паркинг, в котором будет установлен усилитель сигнала сотовой связи. Квартирография проекта включает студии, 1,2,3,-комнатные квартиры и видовые квартиры с панорамным остеклением на последних этажах. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года.
Высокотехнологичный жилой комплекс «Ultra City» (Санкт-Петербург)
ЖК «Ultra City» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Отсюда за 15 минут можно выехать на КАД и ЗСД, рядом с комплексом запланировано строительство новых станций метро. Отличительная черта проекта — огромный зелёный двор со свободным доступом к Wi-Fi. Здесь предусмотрены зоны для отдыха, игр, занятий спортом, коворкинги и «зелёные комнаты». Есть амфитеатр для проведения встреч.
В ЖК реализована система «Цифровой дом», которая предусматривает диджитализацию всех ключевых процессов: домофония, телеметрия, видеонаблюдение для свободы, комфорта и безопасности. Каждый житель может подключиться к камерам видеонаблюдения со своего смартфона и получить на экран изображение в реальном времени. Также проектом предусмотрен единый узел доступа к высокоскоростному широкополосному интернету (оптоволокно) и цифровому TV в каждой квартире. В ЖК можно выбрать апартаменты площадью от 26,7 до 86,1 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года.
Выбрать квартиру в этом ЖК
Квартиры в этой и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.