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Новости
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Домклик признан лучшим сервисом ипотеки в России

Дата публикации: 08 нояб 2022
Домклик признан лучшим сервисом ипотеки в России

Домклик по результатам исследования аналитической компании YES GROUP стал лучшим сервисом в России для подачи заявок на ипотеку. А ипотека от СберБанка признана лучшим ипотечным сервисом в стране. 

Исследование проводилось в августе 2022 года с участием 2 000 респондентов среди граждан 25-45 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек, воспользовавшихся ипотечным кредитованием для покупки жилья.

СберБанк получил наиболее высокую оценку по характеристике «Лучший ипотечный сервис» по сравнению со средней оценкой других крупнейших банков РФ по выдаче ипотеки среди клиентов этих банков. Результаты исследования также показали, что для подачи заявки на ипотеку люди чаще всего пользуются мобильным приложением Домклик. 

Как скачать мобильное приложение Домклик

Основные выводы исследования

  • Общая оценка ипотечного сервиса СберБанка — 8,39 баллов из 10. Это выше, чем общая оценка других сервисов крупнейших банков по выдаче ипотеки — 7,98.
  • 43% клиентов СберБанка подавали заявки с помощью мобильного приложения Домклик. Этот показатель почти в 3 раза выше, чем в среднем по крупнейшим банкам РФ.
  • Более половины клиентов СберБанка удовлетворены количеством ипотечных отделений — средняя оценка 8,58.
  • 61% клиентов довольны удобством расположения ипотечных отделений Сбера.
  • Большинство клиентов СберБанка — 61% — довольны скоростью одобрения заявки.
  • Около 80% клиентов Сбера отметили высокую скорость проверки страховых полисов сторонней страховой компании, этот показатель также самый высокий среди крупнейших банков РФ. 

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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