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Новости
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Глава Минстроя предложил включать меблировку квартир в ипотеку

Дата публикации: 15 фев 2023
Глава Минстроя предложил включать меблировку квартир в ипотеку

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой по включению меблировки в сумму ипотеки при покупке квартир в новостройках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Министр отметил, что данная мера направлена на поддержку граждан, а также на развитие лесопромышленного комплекса страны в целом. Так, покупка предметов мебели российского производства за счёт средств ипотеки позволит снизить цены товаров для потребителей и повысит спрос на отечественную продукцию.

Ранее сообщалось, что Минстрой уже прорабатывает возможность включения в ипотечный кредит меблировки кухни при покупке строящегося жилья. Об этом рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на коллегии министерства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Он отметил, что это поможет гражданам снизить затраты и быстрее получить комфортное жилье.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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