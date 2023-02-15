Глава Минстроя предложил включать меблировку квартир в ипотеку
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой по включению меблировки в сумму ипотеки при покупке квартир в новостройках. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Министр отметил, что данная мера направлена на поддержку граждан, а также на развитие лесопромышленного комплекса страны в целом. Так, покупка предметов мебели российского производства за счёт средств ипотеки позволит снизить цены товаров для потребителей и повысит спрос на отечественную продукцию.
Ранее сообщалось, что Минстрой уже прорабатывает возможность включения в ипотечный кредит меблировки кухни при покупке строящегося жилья. Об этом рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на коллегии министерства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
Он отметил, что это поможет гражданам снизить затраты и быстрее получить комфортное жилье.
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