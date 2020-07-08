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Недвижимость
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Купить квартиру с мебелью — новый тренд на рынке недвижимости

Дата публикации: 08 июл 2020
Купить квартиру с мебелью — новый тренд на рынке недвижимости
Содержание

На рынке недвижимости набирает популярность новый тренд — квартиры с мебелью и техникой от застройщика под ключ. Что это, сколько стоит и как не ошибиться, выбирая «все включено», разбирались вместе с партнером «ДомКлик» — петербургским строительным холдингом «КВС».

Мы понимаем, что главная ценность — это время. Приобретая квартиру с полным комплектом мебели и техники, клиент может заселиться в новое жилье сразу после получения ключей. Не нужно ходить в магазинаы, организовывать доставку и установку, а продумать будущий интерьер можно еще на этапе строительства.

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»

Партнерский материал

Кому удобна покупка квартиры с мебелью?

Тем, кому нужно заселиться в новую квартиру максимально быстро и не хочется тратить время на ремонт, подбор и покупку мебели. Также такие квартиры будут выгодны тем, кто переезжает в новое жилье из другого города. Таким клиентам не нужно арендовать жилье, пока идет отделка новой квартиры, не требуется перевозить крупные вещи за сотни километров.

Квартиры с мебелью часто выбирают покупатели, которые хотят максимально быстро сдать в аренду новую квартиру и получать доход. Жилье, как в Европе, с отделкой, мебелью и техникой в целом становится все более интересным для покупателей.

Все квартиры одинаковые или нет?

Единого стандарта меблированных квартир нет, все зависит от самого застройщика и от его услуги.

«Мы понимаем, что каждый человек представляет идеальный интерьер по-своему, поэтому даем нашим клиентам широкий выбор. Мы предлагаем базовую комплектацию, которую покупатель может дополнить или изменить на свой вкус и бюджет», — рассказывает Анжелика Альшаева.

Проекты интерьера разработаны для пяти разных типов квартир, как классических планировок, так и формата «евро» с совмещенной кухней-гостиной. Цветовое решение покупатель выбирает сам из более, чем 20 вариантов. Кроме того, он может добавить в комплект и другие предметы из каталога.

Для каждой квартиры разрабатывается свой дизайн-проект с учетом особенностей планировки и размеров помещений.

Какая мебель будет в квартире и сколько это стоит?

Все зависит от того, какую комплектацию выберет клиент. Базовое предложение формируется из самых необходимых предметов мебели, а декор остается на усмотрение владельца.

В ГК «КВС» в базовую комплектацию квартиры-студии входит встроенная кухня с мойкой, плитой и вытяжкой, барная стойка со стульями, вместительный шкаф, тумбы для гостиной и мебель для прихожей с шкафом, полочками и зеркалом. Стоимость комплекта составляет 200 000 рублей. Для многокомнатных квартир также полностью комплектуются спальни.

Если клиент захочет изменить марку бытовой техники, заказать дополнительно тумбы, столы, диваны, или, наоборот, убрать какие-либо предметы, цена будет меняться в зависимости от его выбора и пожеланий.

Покупка квартиры с мебелью помогает сэкономить?

В комплексной меблировке работает то же правило, что и в отделке от застройщика. За счет оптовых поставок и исключения затрат на организацию продаж в розницу, меблировка квартиры предлагается с существенной скидкой. Выгода может доходить до 30-40% по сравнению с ситуацией, когда этот же комплект приобретался клиентом самостоятельно в салоне.

Нужно также учесть, что в стоимость комплекта уже включены доставка и профессиональная сборка. На практике это значительные статьи расхода при создании интерьера.

«Еще один плюс — стоимость меблировки фиксируется в момент заказа. Если квартира приобретается «на котловане» и будет сдана только через полтора-два года, цена за заказанную мебель и технику не изменится, на нее не повлияет инфляция или курс валют», — отметила Анжелика Альшаева.

Как убедиться, что мебель будет качественной?

Предлагая квартиры с мебелью, застройщик, как правило, указывает ее производителя. Если данных нет в открытом доступе, название фирмы всегда можно уточнить у менеджеров. Зная марку, легко найти информацию о поставщике в интернете, отзывы о качестве и сервисе.

«Например, партнером ГК «КВС» стала «Первая мебельная фабрика» — один из крупнейших производителей корпусной мебели в России. Что важно, наш партнер дает гарантию на корпуса мебели 20 лет», — рассказывает Анжелика Альшаева.

В ГК «КВС» в базовую комплектацию интерьера входит качественная европейская фурнитура, сантехника IDDIS, бытовая техника от фирмы Lex — наиболее популярные марки у покупателей. Кроме того, клиент может сам выбрать понравившуюся сантехнику и технику из каталога.

Когда можно заказать мебель?

Есть разные варианты. В большинстве компаний меблировку можно заказать только в момент покупки квартиры. В ГК «КВС» опцию предлагают на любом этапе строительства жилого комплекса или после выдачи ключей.

Приобрести меблировку можно как по 100% оплате, так и в рассрочку. Услугу можно заказать и оплатить онлайн, не выходя из дома. Это особенно удобно для клиентов из регионов или для тех, кому сложно найти время для встречи с менеджером нашей компании.

Внимание! Мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик

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Илья Шайдуров
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