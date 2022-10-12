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ЦБ РФ выступил против ипотеки по околонулевым ставкам

Дата публикации: 12 окт 2022
ЦБ РФ выступил против ипотеки по околонулевым ставкам

Банк России разработал меры, направленные против «пузыря» на рынке недвижимости, который может возникнуть из-за ипотеки по сверхнизким ставкам. В планах ЦБ — ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по околонулевым ставкам или применить ограничения на выдачи, пишет РБК. Летом текущего года на такую ипотеку приходилось две трети от всех выдач в новостройках.

Ипотека с субсидией от застройщика по низким ставкам может нести риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы. Такие выводы сделали в Центральном банке России на основе доклада для общественных консультаций.

По мнению авторов доклада, экстремально низкие ставки по программам «льготной ипотеки от застройщика» вплоть до 0,01% достигаются за счет следующих факторов:

  • Завышения цен на квартиры на величину комиссии (до 20–30%), которая выплачивается банку застройщиком для компенсации выпадающих доходов.
  • Реинвестирования банком полученной от застройщика комиссии.
  • Использования субсидируемой ставки от государства (такие продукты в большинстве случаев комбинируются с госпрограммами).

Также в докладе ЦБ РФ отмечается, что льготная ипотека от застройщика рекламируется как выигрышная для заемщика, но, несмотря на кажущуюся на первый взгляд выгоду в виде снижения ежемесячных платежей, основной риск на себя берет заемщик из‑за завышения цены приобретаемой недвижимости.

Напомним, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала близкие к нулю ставки по ипотеке введением в заблуждение клиентов и предупредила, что регулятор намерен принять меры. 

Читайте также: Центробанк ужесточает правила для выдачи ипотеки в новостройках

Ставки
Новости
Изменение цен на недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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