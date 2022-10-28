Центробанк России сохранил ключевую ставку 7,5%
По итогам заседания совета директоров Центральный банк России принял решение не менять ключевую ставку и оставить ее на текущем уровне — 7,5%. Об этом стало известно сегодня, 28 октября 2022 года.
Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Ключевая процентная ставка позволяет определять минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает им кредиты или берет их средства на хранение. С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
В среднем, сейчас ставки по ипотеке в Сбере вернулись к значениям уровня 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются следующие ипотечные программы:
- Приобретение вторичного жилья— ставка от 10,4%, первоначальный взнос от 10%
- Господдержка — ставка от 6,3%, первоначальный взнос от 15%
- Семейная ипотека — ставка от 5,3%, первоначальный взнос от 15%