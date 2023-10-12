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Герман Греф сообщил об участии Сбера в тестировании цифрового рубля

Дата публикации: 12 окт 2023
Герман Греф сообщил об участии Сбера в тестировании цифрового рубля

Сбербанк примет участие во втором этапе тестирования цифрового рубля. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Да, будем безусловно», - ответил глава Сбербанка на соответствующий вопрос.

Цифровой рубль — это электронная форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.

У рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Ранее Сбер зафиксировал рост зарплат в России. Летом 2023 года средняя зарплата в РФ составила более 52 тыс. рублей, что на 5,6% превышает показатель весны.

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Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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