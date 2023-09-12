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Герман Греф считает, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку в сентябре

Дата публикации: 12 сен 2023
Герман Греф считает, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку в сентябре

Центробанк России скорее всего не будет повышать ключевую ставку в сентябре. Последнее повышение ставки до 12% произошло 15 августа, прошло слишком мало времени для оценки эффективности этого шага. Об этом сообщил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Не ожидаю повышения, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены», — сказал Греф журналистам на полях Восточного экономического форума.

По его словам, как будет развиваться ситуация дальше, будет ясно в течение трёх месяцев.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ставке состоится в эту пятницу, 15 сентября.

Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Фото: РИА Новости

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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