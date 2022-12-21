Где самые большие скидки на вторичку — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик рассчитал, как продавцы вторичной недвижимости на Домклик в среднем снижали стоимость квартиры при заключении сделок в ноябре 2022 года. Средняя величина скидки по стране составила 1,3%.
Самыми уступчивыми оказались продавцы в Республике Татарстан, Москве, Республике Башкортостан, Тюменской области и Санкт-Петербурге. Меньше всего готовы торговаться владельцы квартир из Красноярского края, Челябинской области и Краснодарского края.
Как считали размер скидки
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре была определена величина скидки, которую в среднем получает покупатель в процессе заключения сделки. Как видно из графика, средняя величина скидки по России составляет 1,3%.
Где самые большие скидки на квартиры
Наибольшие скидки при продаже предлагают продавцы из Татарстана — здесь в процессе торга можно снизить цену на квартиру в среднем на 2,7%. На втором месте по уступчивости — продавцы из Москвы, где скидка в среднем составляет 2,3%, на третьем — из Республики Башкортостан (2,2%).
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В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки
Наименьшие скидки предоставляются покупателям вторичных квартир в Красноярском крае (скидка практически отсутствует), Челябинской области (0,5%) и Краснодарском крае (0,6%).
Сильнее всего в ноябре изменилось поведение продавцов в Москве и Татарстане: величина торга увеличилась на 1 и 0,9% соответственно. Это может свидетельствовать об обострении конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынком жилья в этих регионах на фоне ожидания окончания действия программы льготной ипотеки. Противоположный тренд наблюдалсяв Краснодарском крае, где величина торга снизилась с 2,1 до 0,6%. Учитывая, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически не изменилась, это может быть вызвано переходом продавцов к выжидательной модели поведения.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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