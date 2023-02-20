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Где больше всего снизились цены на вторичку — аналитика Домклик

Дата публикации: 20 фев 2023
Где больше всего снизились цены на вторичку — аналитика Домклик

Аналитики Домклик изучили, как этой зимой изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.

Эксперты аналитического центра отметили, что ажиотаж, вызванный отменой льготной ипотеки, привел к усилению конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынками жилья. Это сказалось как на количестве новых предложений (+7% в декабре), так и на стоимости вторички.

Вторичный рынок: Динамика медианной стоимости квадратного метра по ипотечным сделкам в ноябре, декабре 2022 года и в январе 2023. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости
Вторичный рынок: Динамика медианной стоимости квадратного метра по ипотечным сделкам в ноябре, декабре 2022 года и в январе 2023. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости

Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край: за прошедшие два месяца стоимость квадратного метра снизилась примерно на 3-4%. То есть, собственники активно шли на снижение цены, боясь упустить период повышенной покупательской активности.

В то же время можно выделить ряд регионов, которые на оживление спроса отреагировали повышением стоимости жилья (на 3-8%). К таким относятся Тюменская область, Красноярский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Челябинская область. Что интересно, в отличие от застройщиков, продавцы вторичных квартир пока не торопятся идти на снижение.

Следите за трендами рынка недвижимости вместе с Домклик.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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