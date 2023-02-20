Где больше всего снизились цены на вторичку — аналитика Домклик
Аналитики Домклик изучили, как этой зимой изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.
Эксперты аналитического центра отметили, что ажиотаж, вызванный отменой льготной ипотеки, привел к усилению конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынками жилья. Это сказалось как на количестве новых предложений (+7% в декабре), так и на стоимости вторички.
Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край: за прошедшие два месяца стоимость квадратного метра снизилась примерно на 3-4%. То есть, собственники активно шли на снижение цены, боясь упустить период повышенной покупательской активности.
В то же время можно выделить ряд регионов, которые на оживление спроса отреагировали повышением стоимости жилья (на 3-8%). К таким относятся Тюменская область, Красноярский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Челябинская область. Что интересно, в отличие от застройщиков, продавцы вторичных квартир пока не торопятся идти на снижение.
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