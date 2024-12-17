Гарантию на отделку квартиры в новостройке сократят до года
Минимальный гарантийный срок на отделочные работы в квартире в новостройке, в течение которого застройщик должен устранить недостатки, уменьшат с трех лет до одного года. Такое положение содержится в законе, который приняла Госдума.
Изменения вносятся в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».
Во-первых, согласно нововведениям, с 1 января 2025 года гарантийный срок на отделку жилья составит минимум один год. Он будет исчисляться со дня передачи жилья покупателю. Сейчас этот срок равен трем годам.
Во-вторых, с 1 марта 2025 года застройщики смогут выполнять отделку по собственным стандартам (вместо требований технических регламентов). Но требования к таким работам должны быть не ниже утвержденных Минстроем.
Сейчас, если качество жилья не соответствует в том числе техническим регламентам, покупатель может обратиться в суд и потребовать от девелопера устранить недостатки или возместить соответствующие расходы, а также уменьшить цену жилья.
Принятые изменения исключают из закона условие о соответствии объекта техрегламентам и разрешают застройщикам использовать свои стандарты, но это должно быть указано в договоре долевого участия.
В-третьих, ограничивается сумма, которую дольщик может взыскать при нарушении требований к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков и сантехники: она не может превышать 3% от цены договора, если иное не предусмотрено договором. Эта норма должна вступить в силу с 1 января 2025 года.
Вы можете оставить первый.