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Гарантию на отделку квартиры в новостройке сократят до года

Дата публикации: 17 дек 2024
Гарантию на отделку квартиры в новостройке сократят до года

Минимальный гарантийный срок на отделочные работы в квартире в новостройке, в течение которого застройщик должен устранить недостатки, уменьшат с трех лет до одного года. Такое положение содержится в законе, который приняла Госдума.

Изменения вносятся в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Во-первых, согласно нововведениям, с 1 января 2025 года гарантийный срок на отделку жилья составит минимум один год. Он будет исчисляться со дня передачи жилья покупателю. Сейчас этот срок равен трем годам.

Во-вторых, с 1 марта 2025 года застройщики смогут выполнять отделку по собственным стандартам (вместо требований технических регламентов). Но требования к таким работам должны быть не ниже утвержденных Минстроем.

Сейчас, если качество жилья не соответствует в том числе техническим регламентам, покупатель может обратиться в суд и потребовать от девелопера устранить недостатки или возместить соответствующие расходы, а также уменьшить цену жилья.

Принятые изменения исключают из закона условие о соответствии объекта техрегламентам и разрешают застройщикам использовать свои стандарты, но это должно быть указано в договоре долевого участия.

В-третьих, ограничивается сумма, которую дольщик может взыскать при нарушении требований к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков и сантехники: она не может превышать 3% от цены договора, если иное не предусмотрено договором. Эта норма должна вступить в силу с 1 января 2025 года.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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