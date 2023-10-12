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Ещё 17 новых станций метрополитена откроют в Москве до 2026 года

Дата публикации: 12 окт 2023
Ещё 17 новых станций метрополитена откроют в Москве до 2026 года

Ещё 17 новых станций метрополитена планируют открыть в Москве до 2026 года. Такими целями на 2024–2026 годы поделился мэр столицы Сергей Собянин.

«Введём 35 км линий, 17 станций и 1 электродепо Московского метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублёво-Архангельской линий. Развернём строительство Бирюлёвской линии», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Помимо развития транспортной инфраструктуры, в приоритете — строительство социальных объектов, включая школы и детские сады, поликлиники и больницы, а также 6,5 млн кв. м жилья, часть из которых — по программе реновации, добавил Собянин.

Ранее стало известно о планах московской мэрии продлить линию МЦД до Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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