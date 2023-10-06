Домклик и Музей Москвы открыли выставку «Москва без окраин. Нагатино»
Москвичи и гости столицы могут посетить выставку «Москва без окраин. Нагатино». Она будет проходить в Музее Москвы (Зубовский бульвар, д. 2, кор. 1) с 6 октября по 4 февраля 2024 года. Партнером новой экспозиции проекта, посвященного районам столицы, стал Домклик.
Домклик помогает людям найти новый дом, поэтому партнерство с Музеем Москвы по проекту «Москва без окраин» — логичный шаг в этом направлении. На Домклик каждый может исследовать интересующий его дом в «Альманахе домов» и изучить район, в котором расположена недвижимость.
О чем выставка
«Москва без окраин. Нагатино» рассказывает о двух столичных районах — Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне, историко-культурным центром которых является музей-заповедник «Коломенское».
Музей-заповедник представил для выставки несколько десятков экспонатов: от археологических находок из Дьякова городища, одного из древнейших поселений на территории современной Москвы, до бытовых предметов и фотографий жителей сёл и деревень, которые раньше здесь находились.
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Музейные экспонаты дополнены новыми материалами, собранными кураторами выставки во время интервью с горожанами, — это воспоминания о районах и предметы из семейных архивов. Организаторы провели более 50 интервью и нашли более 100 уникальных фотографий. Часть из них будет представлена на выставке, остальные — опубликованы на сайте проекта.
Выставку, в подготовке которой Домклик принимал активное участие, также будет сопровождать образовательная программа. При этом работа с открытием экспозиции не завершается: можно поделиться историями, фотографиями или вещами, связанными с Нагатином-Садовниками или Нагатинским Затоном.
Как попасть на выставку о Нагатино и получить скидку на билеты на другие выставки Музея Москвы
Подробнее о районе и его истории можно узнать на выставке «Москва без окраин. Нагатино» в Музее Москвы. Выставка продлится до 4 февраля 2024 года, вход свободный.
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