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Эксперты выяснили, представители каких профессий чаще покупают жилье

Новости
12 нояб 2024
382
Эксперты выяснили, представители каких профессий чаще покупают жилье

Больше всего россиян (28%), которые купили жилье в 2022-2024 годах, работают в сфере промышленности и строительства. Таковы данные опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

Как пишет РБК, второе место поделили трудящиеся в сфере торговли и питания и занимающиеся образовательной деятельностью (по 18%). В первую четверку также вошли представители транспортной сферы (10%) и специалисты в области связи и телекоммуникаций (9%).

Намного реже жилье покупали россияне, которые работают в сфере здравоохранения, таких оказалось 7%; бытового обслуживания и услуг — 7%; в госорганах — 6%, силовых ведомствах — 5%.

Меньше всего недвижимость за последние два с половиной года приобрели работники ЖКХ (4%), культуры и искусства (2%), сельского хозяйства (2%), научные сотрудники (2%). Замыкают список представители органов юстиции — таковых оказался всего 1%.

Результаты опроса показали, что респонденты покупали как новостройки, вторичку, так и частные дома. При этом новостройки чаще всего выбирали айтишники и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, а также трудящиеся в области промышленности и строительства. Вторичку в основном приобретали работники сферы бытового обслуживания, а частные дома — военные, представители транспортной сферы и ЖКХ.

В исследовании участвовали более 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Эксперты выясняли область деятельности как тех, на кого оформлена недвижимость, так и их супругов (при наличии). Респонденты могли выбрать больше одного варианта — из-за этого общее число ответов превысило 100%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы покупали недвижимость за последние два с половиной года?
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