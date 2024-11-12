Эксперты выяснили, представители каких профессий чаще покупают жилье
Больше всего россиян (28%), которые купили жилье в 2022-2024 годах, работают в сфере промышленности и строительства. Таковы данные опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ.
Как пишет РБК, второе место поделили трудящиеся в сфере торговли и питания и занимающиеся образовательной деятельностью (по 18%). В первую четверку также вошли представители транспортной сферы (10%) и специалисты в области связи и телекоммуникаций (9%).
Намного реже жилье покупали россияне, которые работают в сфере здравоохранения, таких оказалось 7%; бытового обслуживания и услуг — 7%; в госорганах — 6%, силовых ведомствах — 5%.
Меньше всего недвижимость за последние два с половиной года приобрели работники ЖКХ (4%), культуры и искусства (2%), сельского хозяйства (2%), научные сотрудники (2%). Замыкают список представители органов юстиции — таковых оказался всего 1%.
Результаты опроса показали, что респонденты покупали как новостройки, вторичку, так и частные дома. При этом новостройки чаще всего выбирали айтишники и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, а также трудящиеся в области промышленности и строительства. Вторичку в основном приобретали работники сферы бытового обслуживания, а частные дома — военные, представители транспортной сферы и ЖКХ.
В исследовании участвовали более 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Эксперты выясняли область деятельности как тех, на кого оформлена недвижимость, так и их супругов (при наличии). Респонденты могли выбрать больше одного варианта — из-за этого общее число ответов превысило 100%.
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