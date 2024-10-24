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Эксперты Домклик впервые оценили доходы от посуточной аренды жилья

Новости
24 окт 2024
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Эксперты Домклик впервые оценили доходы от посуточной аренды жилья

Аналитический центр Домклик изучил статистику нового сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик24, запущенного в июне этого года. Основываясь на данных сервиса, эксперты оценили стоимость посуточной аренды квартир в самых популярных городах этой осени.

Топ-10 самых популярных направлений этой осенью: стоимость краткосрочной аренды в сентябре

Данные о бронированиях через сайт Домклик24 показали, что стоимость аренды жилья в самом популярном направлении — в Санкт-Петербурге — составляет 3,6 тыс. рублей в сутки.

В Москве, которая занимает вторую строчку по востребованности, стоимость посуточной аренды выше — 4,7 тыс. рублей.

В Казани, которая также вошла в топ-3 по количеству бронирований, стоимость аренды квартиры на одну ночь такая же, как в Санкт-Петербурге — около 3,6 тыс. рублей.

В других городах-лидерах по спросу — Ростов-на-Дону и Кисловодск — аренда жилья также относительно высокая: 3 тыс. рублей и 3,6 тыс. рублей соответственно.

Среди выделенных направлений дороже всего аренда этой осенью стоит во Владивостоке — 4,8 тыс. рублей за сутки, а дешевле всего — в Краснодаре (2,7 тыс. рублей), Новосибирске и Красноярске (по 2,8 тыс. рублей). Эксперты поясняют, что высокие цены во Владивостоке связаны с особенностями рынка предложения: в основном предлагаются квартиры в новых жилых комплексах и в популярных у туристов локациях.

Аналитики установили, что длительность проживания от региона к региону отличается не сильно: как правило, туристы снимают жилье на 2–4 ночи. Из выделенных городов наибольшие сроки отмечены в преимущественно туристических направлениях, таких как Калининград, Кисловодск и Санкт-Петербурге — около 4 дней. Наименьшие — в Ростове-на-Дону и Новосибирске: до 2 ночей. В Казани и Москве длительность проживания, как правило, составляет около 3 дней.

До прекращения действия массовой льготной ипотеки и начала роста ипотечных ставок многие россияне вложили свои средства в недвижимость и теперь стараются восполнить затраты с помощью аренды: долгосрочной и краткосрочной.

Расчеты показали, что на сегодняшний день краткосрочная аренда является более доходной: при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования по РФ) месячный доход составит около 42 тысяч рублей, в то время как на рынке долгосрочной аренды медианная ставка ниже — около 35 тысяч в месяц. 

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В крупнейших регионах-лидерах по спросу – Санкт-Петербурге, Москве и Казани – статистика также говорит в пользу посуточной аренды:

*Максимальный доход от посуточной аренды (при условии, что квартира занята все 30 дней в месяц). **Доход от долгосрочной аренды рассчитан как произведение медианной стоимости аренды кв. м и стандартной площади квартиры, сдаваемой в аренду на короткий срок (40 кв. м).
*Максимальный доход от посуточной аренды (при условии, что квартира занята все 30 дней в месяц). **Доход от долгосрочной аренды рассчитан как произведение медианной стоимости аренды кв. м и стандартной площади квартиры, сдаваемой в аренду на короткий срок (40 кв. м).

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