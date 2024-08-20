Залог при посуточной аренде: как правильно оформить и вернуть
В редакцию журнала Домклик поступил запрос от читателей, которые столкнулись с неоднозначной, но довольно распространённой ситуацией при посуточной аренде жилья. Речь идёт о необходимости внести дополнительную сумму при заселении, которую требуют многие собственники.
Узнали у экспертов, что говорит закон о передаче залога арендодателю, и как избежать споров в такой ситуации.
Дарья П., читатель журнала Домклик:
«Мы с семьёй решили провести отпуск в Калининграде. На одном сайте посуточной аренды нашли жильё — уютную квартиру в центре города, сразу оплатили.
Перед заселением хозяйка в личных сообщениях попросила перевести залог — 3 тысячи рублей, который возвращается обратно после выселения и проверки квартиры. Мы от радости предвкушения путешествия не придали этому значения и сразу перевели деньги ей на карту по номеру телефона.
Однако после заселения мы прочитали правила проживания для жильцов и осознали суровую реальность — для арендаторов было предусмотрено огромное количество штрафов за всё.
Как в таких случаях можно доказать, что несмываемое пятно на паркете уже было до нашего заселения или если вдруг что-то из техники уже было сломано? Где гарантия, что нам вернут залог при условии, что никакого документа у нас нет, и всё держится на честном слове?
Домклик, помоги, как правильно?»
Что такое залог при посуточной аренде и зачем он нужен
Залог или обеспечительный платёж — это дополнительная сумма денег, которую арендатор оплачивает при заселении в съёмное жильё. Это своего рода гарантия соблюдения правил проживания.
Залог может быть использован для покрытия возможных убытков или ущерба, причинённого жилью или имуществу собственника квартиры во время проживания арендатора. Например, если жильцы побили посуду или оставили пятна на ковре, и теперь его нужно сдавать в химчистку.
При посуточной аренде размер обеспечительного платежа обычно представляет собой символический платёж, сопоставимый с суммой оплаты за сутки. Такое требование предъявляют не все собственники — тут всё зависит от того, готов ли арендодатель принять на себя возможные риски.
Зачем собственники берут залог
Арендодатели просят внести обеспечительный платёж по следующим причинам:
- Гарантия безопасности. В случае повреждения имущества владелец сможет покрыть убытки или их часть за счёт залога.
- Стимул к аккуратному обращению. Если всё будет в порядке, собственник вернёт внесённую сумму гостям в 100% размере. Это побуждает арендаторов бережнее относиться к жилью.
- Защита от несоблюдения условий договора. Например, если гость решит остаться на более длительный срок и не внесёт оплату, залог может быть использован в качестве компенсации.
Когда залог не возвращается
- если гости нарушили правила проживания в квартире — курили в помещении, шумели, приглашали посторонних (при условии, что это запрещено условиями договора)
- если имуществу был нанесён вред
- при обнаружении пропажи вещей в квартире
- при причинении ущерба соседям
Как правильно оформить оплату залога при посуточной аренде
Основные рекомендации:
1. Заключать договор краткосрочной аренды, где будут прописаны условия проживания и ответственность за порчу имущества.
2. Если условиями аренды предусмотрен обеспечительный платёж, то передавать его арендодателю рекомендуем после осмотра объекта и фиксации недостатков (фото/видео/в бумажном виде с подписью самого арендодателя), чтобы в будущем не возникло споров относительно порчи имущества или невозврата залога.
3. Если вносите платёж наличными, рекомендуем получить от арендодателя расписку или иным способом запросить у него подтверждение о получении денег в качестве залога (например, в виде ответного письма на электронную почту или сообщения в мессенджере, где нельзя удалить историю).
Однако процесс взаимоотношений сторон при посуточной аренде довольно специфичен, и указанные рекомендации не всегда удаётся применить на практике. Многие пользуются услугой удалённого заселения, не подписывают договоры, дистанционно оплачивают обеспечительные платежи.
В этом случае можно снизить риски возникновения споров относительно возврата залога, но исключить их полностью не получится.
Специалисты юридической службы Домклик рекомендуют сразу после заселения осмотреть объект, зафиксировать все обнаруженные недостатки и направить фотографии арендодателю. Только после того, как собственник подтвердит наличие недочётов, можно перевести сумму залога, указав назначение платежа.
Ещё один совет — даже если обеспечительный платёж уже оплачен, и сам арендодатель присутствует при заселении, всё равно желательно сразу сделать фото/видео всех недочётов или подписать акт осмотра объекта с фиксацией недостатков.
Все собранные доказательства пригодятся при возникновении споров относительно возврата залога. Если прийти к взаимному согласию не удастся, придётся доказывать свою правоту в судебном порядке.
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При поиске подходящего варианта размещения вы можете отфильтровать объекты по наличию залога. Также требования по депозиту можно посмотреть в правилах проживания в карточке объекта.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как быть в такой ситуации? Снимала квартиру посуточно с детьми. В объявлении указана сумма 3000 сутки. Риэлторы спрашивают сколько человек будет. Я говорю что я и 4 детей( дети уже подростки и младший ребёнок 4 лет, на обоях не рисуем , очень аккуратные). Риелторы сразу поднимают стоимость до 3500-4000. Я соглашаюсь, так как тяжёлая жизненная ситуация и в 23:00 мне больше нет свободной квартиры. Перевожу деньги риелторам. Заходим в квартиру, там: две подушки на 5 человек, постельное бельё в ужасном состоянии, нету полных комплектов, на 5 не получается нужное количество простыней, наволочек, пододеяльник 1. Кроватей на 5 две. На одной спим втроём( я , дочка и сын 4 лет). Двое сыновей спят на одной кровати и укрываются одним одеялом. В квартире не мытые полы, не чистый холодильник и микроволновка. Деньги никакую сумму не возвращают. На претензии почему грязно и нет хотябы нужного количества одеял и подушек тоже ничего не меняют. В туалете и ванне всё пыльное и явно требует уборки, хотябы унитаз. Комплект ключей один на всех, это очень не удобно. Опираемся на фото в объявлении на сайте, перед заездом квартиру не показывают, на факте отличается от фото. Заехали в 23:00 ночи, выезд как и положено в 12:00 на следующий день, но сумму берут как за сутки полностью. Получается риэлторы никакую ответственность не несут, а мы живём грязи, испытываем неудобства и платим ещё сверху. Так же залог оплатим. Они защищены, а мы нет. Есть ли какой-нибудь закон который обязывает нести ответственность риэлторов, возвращать какую-то сумму от стоимости за сутки и можно ли на них пожаловаться?
Юлия Л.здравствуйте! Сожалеем, что произошла такая неприятная ситуация. Рекомендуем обратиться за консультацией к юристам. Надеемся, что ваш вопрос разрешится благополучно 💚