Эксперт рассказала, почему растёт спрос на загородную недвижимость в 2024 году
Портрет потенциального покупателя загородной недвижимости сильно поменялся с введением льготных ипотечных программ. В 2024 году это стало особенно заметно из-за нескольких ключевых факторов.
рассказала о причинах рекордного спроса на загородное жильё в текущем году
Ипотека на загородную недвижимость стала доступнее
Всего пару лет назад купить загородный дом с участком под ставку всего от 5% возможности не было. Сегодня дом с участком можно приобрести по программам Господдержки, Семейной или IT-ипотеки с небольшой ставкой от 5 до 9%.
Возможность приобрести дом с участком по цене квартиры
По статистике ПАН Партнер, каждый третий потенциальный покупатель больших квартир — от 2-комнатных до 4-комнатных евроквартир — рассматривает загородную недвижимость как альтернативу квартире. Почему?
В Санкт-Петербурге 3-комнатная квартира с отделкой площадью 80 кв. м в новостройке, в Кудрово в Невском районе, в среднем стоит 18–19 миллионов рублей.
На эту же сумму можно построить или купить дом площадью в два раза больше.
Например, на юге Санкт-Петербурга, в Разметелево, одноэтажный дом из газобетона с отделкой под ключ площадью 150 кв. м и с участком 10 соток тоже будет стоить 18 миллионов. Это одно из основных преимуществ загородного дома перед квартирой — покупатель за те же деньги приобретает новый уровень жизненного комфорта.
Переход к более комфортному, экологичному образу жизни
Период изоляции во время пандемии и переход на удаленный формат работы стимулировали спрос на жизнь за городом. IT-специалисты, фрилансеры, все, кто не привязан к офису, все чаще выбирают выбирают экологию и возможности, которые дает загородная жизнь.
Можно построить «дом своей мечты» — со вторым светом, камином, спроектировать все комнаты, сделать мастер-спальни с индивидуальными санузлами и гардеробной, большую кухню-гостиную с «островом», панорамными окнами и выходом на террасу.
Плюс — можно организовать идеальную жизнь на участке: сделать ландшафтный дизайн, посадить огород, любимые цветочки, выделить зону для барбекю. На участке можно заниматься спортом, читать и работать на свежем воздухе. И собаку не нужно выгуливать, выпустили во двор и всё.
Новый подход к организации загородной жизни в поселках
Также стоит отметить, что к загородной недвижимости в 2024 году предъявляются новые требования и предложения в сфере инфраструктуры и сервиса. Застройщики организуют среду для полноценного, комфортного проживания за городом: выкупают территории рядом с развитыми населёнными пунктами, в которых есть школы, детские сады, магазины, аптеки, поликлиники, торговые центры. К большей части посёлков организовано транспортное сообщение — есть автобусные маршруты, электрички, можно жить за городом даже без машины.
Коттеджные поселки проектируется с учетом требований безопасности и комфорта городской жизни:
- Закрытая территория с охраной и собственной управляющей компанией, которая следит за жизнью в посёлке, за состоянием коммуникаций и качеством дорог.
- Коммуникации, как в городе: водопровод, электричество, газ, интернет. Застройщики создают мобильные приложения для жителей, где можно быстро оплачивать коммунальные платежи и быстро решить любой вопрос.
- Активная социальная жизнь: создаются комьюнити-центры для жителей, детские и спортивные площадки с тренажерами, футбольные поля.
Это делает загородную недвижимость более привлекательной для покупателей.
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