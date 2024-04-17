Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
3K

Эксперт рассказала, почему растёт спрос на загородную недвижимость в 2024 году

Дата публикации: 17 апр 2024
Эксперт рассказала, почему растёт спрос на загородную недвижимость в 2024 году
Содержание

Портрет потенциального покупателя загородной недвижимости сильно поменялся с введением льготных ипотечных программ. В 2024 году это стало особенно заметно из-за нескольких ключевых факторов. 

рассказала о причинах рекордного спроса на загородное жильё в текущем году

Фото эксперта
Ольга Арсланова
исполнительный директор ПАН Партнер

Ипотека на загородную недвижимость стала доступнее

Всего пару лет назад купить загородный дом с участком под ставку всего от 5% возможности не было. Сегодня дом с участком можно приобрести по программам Господдержки, Семейной или IT-ипотеки с небольшой ставкой от 5 до 9%.

Возможность приобрести дом с участком по цене квартиры

По статистике ПАН Партнер, каждый третий потенциальный покупатель больших квартир — от 2-комнатных до 4-комнатных евроквартир — рассматривает загородную недвижимость как альтернативу квартире. Почему?

В Санкт-Петербурге 3-комнатная квартира с отделкой площадью 80 кв. м в новостройке, в Кудрово в Невском районе, в среднем стоит 18–19 миллионов рублей.

На эту же сумму можно построить или купить дом площадью в два раза больше.

Например, на юге Санкт-Петербурга, в Разметелево, одноэтажный дом из газобетона с отделкой под ключ площадью 150 кв. м и с участком 10 соток тоже будет стоить 18 миллионов. Это одно из основных преимуществ загородного дома перед квартирой — покупатель за те же деньги приобретает новый уровень жизненного комфорта.

Переход к более комфортному, экологичному образу жизни

Период изоляции во время пандемии и переход на удаленный формат работы стимулировали спрос на жизнь за городом. IT-специалисты, фрилансеры, все, кто не привязан к офису, все чаще выбирают выбирают экологию и возможности, которые дает загородная жизнь. 

Можно построить «дом своей мечты» — со вторым светом, камином, спроектировать все комнаты, сделать мастер-спальни с индивидуальными санузлами и гардеробной, большую кухню-гостиную с «островом», панорамными окнами и выходом на террасу.

1 из 2

Плюс — можно организовать идеальную жизнь на участке: сделать ландшафтный дизайн, посадить огород, любимые цветочки, выделить зону для барбекю. На участке можно заниматься спортом, читать и работать на свежем воздухе. И собаку не нужно выгуливать, выпустили во двор и всё. 

Новый подход к организации загородной жизни в поселках

Также стоит отметить, что к загородной недвижимости в 2024 году предъявляются новые требования и предложения в сфере инфраструктуры и сервиса. Застройщики организуют среду для полноценного, комфортного проживания за городом: выкупают территории рядом с развитыми населёнными пунктами, в которых есть школы, детские сады, магазины, аптеки, поликлиники, торговые центры. К большей части посёлков организовано транспортное сообщение — есть автобусные маршруты, электрички, можно жить за городом даже без машины. 

Коттеджные поселки проектируется с учетом требований безопасности и комфорта городской жизни:

  • Закрытая территория с охраной и собственной управляющей компанией, которая следит за жизнью в посёлке, за состоянием коммуникаций и качеством дорог.
  • Коммуникации, как в городе: водопровод, электричество, газ, интернет. Застройщики создают мобильные приложения для жителей, где можно быстро оплачивать коммунальные платежи и быстро решить любой вопрос. 
  • Активная социальная жизнь: создаются комьюнити-центры для жителей, детские и спортивные площадки с тренажерами, футбольные поля. 

Это делает загородную недвижимость более привлекательной для покупателей.

Читайте также: Что дешевле: жить в доме или квартире

Партнеры
Загородная недвижимость: строительство и покупка
Новости
Ипотека на ИЖС
ИЖС
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Kaк купить земельный участок
130K
5 ошибок при строительстве дома
12K
ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница
551K
Как построить дом в ипотеку СберБанка
328K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
884
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал