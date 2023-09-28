Эксперт рассказал о плюсах и минусах привлечения риелтора к сделке
При принятии решения о покупке, аренде или продаже жилья многие люди задаются вопросом: нужно ли привлекать риелтора для помощи в этом процессе? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, и каждый случай требует индивидуального подхода.
рассказала о плюсах и минусах привлечения агента к сделкам с недвижимостью
Покупка квартиры в новостройке
На первый взгляд кажется, что всё просто, и для помощи в данном вопросе агент не нужен. Вы можете прийти в офис застройщика, выбрать и купить квартиру самостоятельно.
И вместе с тем, выбирая новостройку вместе с агентством, клиент получает ряд преимуществ:
- Агентство, которое продаёт новостройки, работает для клиента бесплатно — по ценам застройщика. Все услуги оплачивает девелопер.
- Агент подбирает и сравнивает несколько вариантов в разных жилых комплексах, у разных застройщиков, исходя из интересов клиента, его запросов и пожеланий.
- Бронирование квартиры оформляется через офис агентства, в том числе и подача заявки на ипотеку, если это требуется клиенту.
- Клиент может провести встречу с риелтором в удобное для себя время, не привязываясь к графику работы отдела продаж застройщика.
- Агент контролирует процесс оформления ипотеки в банке, организовывает межрегиональные сделки.
Агентство работает и на вторичном рынке, а это означает, что при необходимости специалист может помочь вам продать квартиру на вторичке, чтобы выручить деньги на покупку новостройки.
Продажа вторички
Как агент может помочь при продаже квартиры на вторичном рынке на каждом этапе подготовки к сделке:
- Для начала необходимо правильно определить рыночную стоимость объекта, ведь для каждого продавца своя квартира — самая лучшая. Агент поможет определить справедливую цену, полагаясь на собственный опыт, аналитические данные, ситуацию на рынке.
- Очень важно сделать качественные фотографии и видео, ведь потенциальный покупатель выбирает сначала картинку, а потом принимает решение о просмотре. Риелтор поможет подобрать правильный ракурс для фото, подскажет, что необходимо убрать в шкаф.
- Агентство подготовит продающий текст и разместит объявление на всех рекламных площадках.
- Специалист возьмёт на себя прием звонков, договорится о времени показов, отсечёт неподходящих клиентов (например, если покупатель хочет приобрести объект с использованием жилищного сертификата, а продавец не согласен на такую сделку).
- Агентство подготовит пакет документов для сделки, соберёт всех продавцов и покупателей, поможет с оформлением ипотеки. Нередко при продаже квартиры на вторичном рынке требуется выстраивать цепочку из нескольких сделок, а самостоятельно это сделать весьма сложно.
Аренда жилья
Сдача квартиры в аренду с агентством — это в первую очередь экономия собственного времени арендодателя. Кроме того, владельцу квартиры, как правило, не нужно оплачивать услуги риелтора.
Чем вам поможет агент:
- профессионально снимет видео и сфотографирует квартиру/комнату/дом;
- договорится о просмотрах, покажет объект и отберёт надёжных и платёжеспособных арендаторов;
- составит договор с использованием залога, окажет помощь в передаче арендатору квартиры по акту приема-передачи.
Для потенциального арендатора такая услуга оказывается на возмездной основе, но она того стоит, так как при работе с арендодателем агентство проверяет собственника.
Если вы хотите снять жильё, то агент возьмёт на себя поиск, сравнение вариантов с учётом ваших сумм и пожеланий. Так как риелтор ежедневно сравнивает, осматривает, продаёт недвижимость, он может рассказать о плюсах и минусах района и выбранного дома в частности, а также о конструктивных и других особенностях объекта, что позволит уберечь вас от ненадёжного варианта.
Чем ещё агент может помочь арендатору:
- риелтор проверит выбранный объект на предмет обременений, задолженностей и прочего;
- аргументированно поможет снизить стоимость аренды;
- подготовит все необходимые документы;
- примет вместе с клиентом квартиру по акту приёма-передачи.
Минусы работы с риелтором
Минус, наверное, только один — услуга для клиентов в большинстве случаев платная, за исключением ситуаций, рассмотренных выше. Но вместе с тем, для ипотечных клиентов Сбер предоставляет возможность включить стоимость агентского вознаграждения в сумму кредита.