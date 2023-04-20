Единый реестр очередников на жильё появится в России
Единый реестр граждан, претендующих на получение жилья, появится в России до 1 июля 2023 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
«Мы продолжаем работу по формированию реестра граждан, состоящих в очереди на получение жилья. Сегодня в реестре числится 291 тыс. семей. До 1 июля мы должны завершить работу над ним», — сказал Файзуллин на заседании коллегии Минстроя и правительственной комиссии по региональному развитию.
Работа ведётся под контролем глав регионов и федерального правительства, при этом регионам «нужно ускориться», добавил глава Минстроя.
По данным Росстата, на начало 2022 года на муниципальном учёте в России состоят более 2 млн семей. Средний срок ожидания жилья в 2022 году составил 22,5 года, добавила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.