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Единый реестр очередников на жильё появится в России

Дата публикации: 20 апр 2023
Единый реестр очередников на жильё появится в России

Единый реестр граждан, претендующих на получение жилья, появится в России до 1 июля 2023 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Мы продолжаем работу по формированию реестра граждан, состоящих в очереди на получение жилья. Сегодня в реестре числится 291 тыс. семей. До 1 июля мы должны завершить работу над ним», — сказал Файзуллин на заседании коллегии Минстроя и правительственной комиссии по региональному развитию.

Работа ведётся под контролем глав регионов и федерального правительства, при этом регионам «нужно ускориться», добавил глава Минстроя.

По данным Росстата, на начало 2022 года на муниципальном учёте в России состоят более 2 млн семей. Средний срок ожидания жилья в 2022 году составил 22,5 года, добавила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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