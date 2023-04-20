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Новости
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В правительстве России допустили появление механизма продажи жилья в рассрочку

Дата публикации: 20 апр 2023
В правительстве России допустили появление механизма продажи жилья в рассрочку

Продажа жилья в рассрочку и создание ссудно-сберегательных касс могут стать инструментами развития спроса в строительной сфере наряду с ипотекой. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

«Надо на сегодняшний день рассматривать новые механизмы. Мы смотрим на возможность создания ссудно-сберегательных касс, и ищем, как юридически дать возможность продажи жилья в рассрочку», — сказал Хуснуллин по итогам коллегии Минстроя.

Он добавил, что правительство также думает о дальнейшем развитии дальневосточной и семейной ипотеки, востребованных среди жителей страны.

Ранее Центробанк анонсировал появление системы жилищных сбережений, которая поможет людям накопить на первый взнос по ипотеке. Разработка системы заложена в стратегию развития финансового рынка на 2023 — 2025 годы. Как пояснял регулятор, средства людей будут храниться на специальном счёте. В дальнейшем взять ипотеку можно будет на условиях, зафиксированных при открытии такого счёта.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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