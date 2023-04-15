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Новости
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В России владельцы построек вдоль железных дорог получат в собственность землю под ними

Дата публикации: 15 апр 2023
В России владельцы построек вдоль железных дорог получат в собственность землю под ними

Владельцы гаражей, хозяйственных построек и домов, расположенных вдоль железных дорог, смогут оформить права собственности на землю под ними. Раньше у них не было такой возможности, сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Теперь владельцы гаражей, хозяйственных построек, садовых и жилых домов, расположенных в границе полосы отвода железной дороги, смогут оформить права на землю под ними при условии, если такие земельные участки не планируется использовать для нужд железнодорожного транспорта», — рассказали в пресс-службе.

Земельные участки вдоль железной дороги находятся в федеральной собственности и предоставляются ОАО «РЖД» для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Решение предоставит владельцам гаражей, хозяйственных построек, садовых и жилых домов еще один инструмент «гаражной» и «дачной» амнистий и позволит обеспечить имущественные права граждан, пояснил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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