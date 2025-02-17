Как выглядит типичная жертва кибермошенников, выяснили в ЦБ
Каждый третий (34%) опрошенный россиянин сталкивался с финансовым кибермошенничеством в 2024 году, 9% из них лишились денег. Кто чаще всего попадался на уловки злоумышленников, рассказали в Центробанке.
Портрет жертвы кибермошенников регулятор составил по итогам ежегодного опроса.
Как отметили в ЦБ, больше всего мошенников интересуют люди с высокой экономической активностью, которые часто пользуются банковскими сервисами — в основном это граждане 25-64 лет. Но чаще всего их жертвами становились женщины 25-44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием.
«Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС», — говорится в сообщении.
Что касается наиболее распространенных способов обмана, ими по-прежнему остаются телефонное и СМС-мошенничество — на них приходится 45,6% случаев. При этом впервые в пятерке популярных у мошенников приемов оказалось получение доступа к аккаунтам пользователей на «Госуслугах». Чаще всего под влиянием злоумышленников жертвы переходили по ссылке (18,9%) и добровольно переводили деньги (15,6%).
В ЦБ подчеркнули, что 84,4% респондентов при взаимодействии с мошенниками не поддавались на их уловки.
В большинстве случаев потери из-за действий мошенников не превысили 20 тыс. руб. (55,3%). Однако возросла доля крупных переводов: от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Основная часть (71,2%) опрошенных лишились собственных сбережений, 15,4% отдали кредитные деньги.
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