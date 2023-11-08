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Дорожающая ипотека вызвала «всплеск» спроса на аренду в Москве

Дата публикации: 08 нояб 2023
Дорожающая ипотека вызвала «всплеск» спроса на аренду в Москве

В Москве отмечается дефицит съемного жилья, это связано с повышенным спросом на аренду и подорожанием ипотеки, выяснили аналитики Домклик.

По их данным, увеличение ключевой ставки сказалось на доступности жилья и обеспечило большой приток новых арендаторов.

Эксперты уточнили, что повышенный спрос на съемное жилье в условиях дорожающей ипотеки и при учете других факторов оказывает влияние на цены. Так, аренда однокомнатных квартир в столице подорожала с начала года практически на треть — до 49,5 тыс. рублей.

При этом рост цен на двухкомнатные квартиры достиг 85%, до 108 тыс. рублей, а на трехкомнатные на 51% — до 175,8 тыс. рублей.

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«За прошедший год рынок долгосрочной аренды Москвы претерпел изменения: мы наблюдаем существенное сокращение объема выставленного жилья (–12% по отношению к январю), прирост медианной стоимости квадратного метра при этом также значительный», — указали аналитики.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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