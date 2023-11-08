Дорожающая ипотека вызвала «всплеск» спроса на аренду в Москве
В Москве отмечается дефицит съемного жилья, это связано с повышенным спросом на аренду и подорожанием ипотеки, выяснили аналитики Домклик.
По их данным, увеличение ключевой ставки сказалось на доступности жилья и обеспечило большой приток новых арендаторов.
Эксперты уточнили, что повышенный спрос на съемное жилье в условиях дорожающей ипотеки и при учете других факторов оказывает влияние на цены. Так, аренда однокомнатных квартир в столице подорожала с начала года практически на треть — до 49,5 тыс. рублей.
При этом рост цен на двухкомнатные квартиры достиг 85%, до 108 тыс. рублей, а на трехкомнатные на 51% — до 175,8 тыс. рублей.
«За прошедший год рынок долгосрочной аренды Москвы претерпел изменения: мы наблюдаем существенное сокращение объема выставленного жилья (–12% по отношению к январю), прирост медианной стоимости квадратного метра при этом также значительный», — указали аналитики.