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Домклик запустил сервис «Аренда» для собственников жилья

Дата публикации: 24 янв 2024
Домклик запустил сервис «Аренда» для собственников жилья
Содержание

Собственникам недвижимости теперь доступен сервис «Домклик Аренда», чтобы сдать жильё быстро, выгодно и без лишних хлопот. Домклик возьмёт на себя всю работу с объявлением и приведёт проверенных жильцов.

Что входит в услугу «Домклик Аренда»

  • создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках
  • приём звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы;
  • проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя;
  • управление календарём показов: согласование удобного времени и переносов;
  • полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов с учётом основных рисков;
  • личный кабинет, в котором собственник может решать ключевые вопросы онлайн: размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр, подписывать необходимые документы.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заказывает консультацию с менеджером Домклик. На консультации собственник рассказывает о своём жилье, а специалист — о сервисе и выгодном размере арендной платы.

Затем пользователь оплачивает услугу по подбору жильца (1500 рублей), подтверждает право собственности в личном кабинете и загружает фото для объявления. Домклик размещает объявление и помогает найти подходящего кандидата. 

Мы рады объявить о долгожданном запуске нового удобного сервиса «Домклик Аренда». Проектируя эту услугу, мы придерживались человекоцентричного подхода: изучали потребности человека, который хочет сдать своё жильё в аренду, а также трудности, с которыми он чаще всего сталкивается.

Пока сервис доступен только физлицам, которые хотят сдать жильё в аренду самостоятельно. Но скоро мы адаптируем его и для агентов по аренде жилья. Наша цель — предложить всем участникам рынка аренды сервисы с дружелюбным интерфейсом и актуальным функционалом.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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