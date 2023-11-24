Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Домклик запустил рекламную кампанию раздела «Построить дом»

Новости
24 нояб 2023
6K
Домклик запустил рекламную кампанию раздела «Построить дом»

На телевидении стартовала федеральная рекламная кампания сервиса «Построить дом» от Домклик со слоганом: «От мечты до дома — один Домклик».

В разделе «Построить дом» можно решить все вопросы с загородной недвижимостью — от подбора участка, подходящего под условия льготной ипотеки от Сбера, до выбора подрядчика и проекта вашего будущего дома.

Какие сервисы есть в разделе «Построить дом»

Каталог проектов домов

В новом разделе доступен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека Сбера на ИЖС без залога и поручителей.

С помощью данного сервиса можно подобрать проект вашего будущего дома, сразу узнать цену выбранного варианта, рассчитать ипотеку на строительство, получить исчерпывающую информацию о проекте и сравнить разные предложения между собой.

Каталог аккредитованных подрядчиков для строительства дома

Здесь собраны надёжные строительные компании, проверенные экспертами Домклик. Для каждого федерального округа сформирован отдельный список аккредитованных подрядчиков. 

Калькулятор ипотеки на ИЖС

На сайте можно рассчитать сумму ежемесячного платежа и первоначального взноса, выбрать ипотечную программу для строительства дома и подать заявку в банк.

Объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки

В разделе есть отдельный блок, где собраны объявления о продаже земельных участков, которые подходят под условия под условия льготных ипотечных программ — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Такие объявления отмечены соответствующим значком —  «Ипотека с господдержкой».

Кроме того, для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, в разделе есть гид по строительству и порядка 30 статей-инструкций.

Читайте также: Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи

Новости
Новости Сбера
Рекомендуем
Какие дома строят в России и стоит ли сейчас планировать стройку: мнение экспертов
05 июн 2023
3K
Хочу построить дом. С чего начать?
22 авг 2024
133K
Как подать уведомление о начале строительства
10 июн 2024
147K
Что выгоднее: купить готовый дом или построить самому?
12 авг 2021
30K
Актуальное
Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
688
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
46
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
3K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости