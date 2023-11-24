Домклик запустил рекламную кампанию раздела «Построить дом»
На телевидении стартовала федеральная рекламная кампания сервиса «Построить дом» от Домклик со слоганом: «От мечты до дома — один Домклик».
В разделе «Построить дом» можно решить все вопросы с загородной недвижимостью — от подбора участка, подходящего под условия льготной ипотеки от Сбера, до выбора подрядчика и проекта вашего будущего дома.
Какие сервисы есть в разделе «Построить дом»
Каталог проектов домов
В новом разделе доступен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека Сбера на ИЖС без залога и поручителей.
С помощью данного сервиса можно подобрать проект вашего будущего дома, сразу узнать цену выбранного варианта, рассчитать ипотеку на строительство, получить исчерпывающую информацию о проекте и сравнить разные предложения между собой.
Каталог аккредитованных подрядчиков для строительства дома
Здесь собраны надёжные строительные компании, проверенные экспертами Домклик. Для каждого федерального округа сформирован отдельный список аккредитованных подрядчиков.
Калькулятор ипотеки на ИЖС
На сайте можно рассчитать сумму ежемесячного платежа и первоначального взноса, выбрать ипотечную программу для строительства дома и подать заявку в банк.
Объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки
В разделе есть отдельный блок, где собраны объявления о продаже земельных участков, которые подходят под условия под условия льготных ипотечных программ — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Такие объявления отмечены соответствующим значком — «Ипотека с господдержкой».
Кроме того, для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, в разделе есть гид по строительству и порядка 30 статей-инструкций.
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