Какие дома строят в России и стоит ли сейчас планировать стройку: мнение экспертов
Строительство своего дома — один из основных трендов рынка недвижимости в России. Это подтверждают и соцопросы, и официальная статистика. За последние два года число выданных ипотечных кредитов на строительство дома в Сбере увеличилось в 8 раз.
Мы решили выяснить у подрядчиков, какие же дома сейчас строят россияне, что происходит с ценами на стройматериалы и стоит ли вообще сейчас затевать стройку или лучше подождать.
Как лучше строить — с отделкой или без
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как вы будете строить — в ипотеку или за свои средства. Подрядчики отмечают, что в первом случае важным фактором комплектации дома (с отделкой или без) является сумма согласованной ипотеки. Почти все заемщики пытаются заложить в общую согласованную ипотечную сумму не только коробку дома, но и максимальную отделку.
В этом плане самое лучшее решение — это «вайт бокс» или предчистовая отделка. Сюда входит коробка, отделка фасада и инженерные внутренние сети. Остается только финишная отделка.
«Вайт бокс» — это лучшее решение, так как столкнуться с ситуацией отсутствия денег на доделку дома после внесения первоначального взноса и уплаты ежемесячных платежей — значит, влезть в долгострой.
По структуре цены, которая сложилась у нас, на примере дома площадью 150 кв. м расходы распределяются так: 7 млн рублей — коробка дома + фасад, 1,5 млн — инженерные коммуникации и 3 млн рублей — отделка под «вайт бокс».
Если говорить о выборе между предчистовой отделкой и отделкой под ключ, то в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту. Например, в строительной компании «СтоунДом» рассказали, что у них примерно 60% домов строится в предчистовой комплектации, 30% — это коробки с окнами без инженерии и отделки, и лишь 10% — это дома сразу под ключ. В основном чистовую отделку клиенты делают сами, так как это выгоднее и у многих есть проверенные мастера.
В тренде — ипотека, небольшие дома и скандинавский стиль
За последние 2 года рынок ИЖС претерпел существенные изменения. На смену домам площадью 250–300 кв.м пришли более компактные решения.
Самые популярные дома сейчас — одноэтажные, площадью 100–120 кв.м. Они занимают около половины всего спроса. На втором месте — двухэтажные дома мансардного типа, площадью 150–180 кв.м.
В компании АПС ДСК такую тенденцию подтверждают и связывают с ограниченным лимитом кредитования по льготной ипотеке — 12 млн рублей в столичных регионах (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) и 6 млн руб. в остальных субъектах. Еще одна причина снижения спроса на большие дома — тренд на уменьшение площади земельного участка. Генеральный директор компании, Александр Кальсин отмечает, что в Москве присутствует дефицит хороших предложений с инфраструктурой, и девелоперы дробят участки на более мелкие.
Кроме того, одноэтажные дома строить выгоднее с точки зрения стоимости отделочных работ.
Что касается стилистики домов, то предпочтение по-прежнему отдаётся скандинавскому стилю, классике и современной классике. Популярны дома в стиле Райта (стиль прерий — хай тек с эксплуатируемой кровлей), но цена такой архитектуры дороже ранее обозначенных вариантов.
Еще один и, пожалуй, главный тренд рынка — оформление ипотеки на ИЖС. Подрядчики отмечают, что сейчас порядка 55–60% заказчиков строят дома в ипотеку. При этом ещё в прошлом году таких клиентов было не более 30–40%, а два года назад — всего 15%.
В какое время года лучше строить
Подрядчики занимаются стройкой круглогодично. Что касается стоимости строительства в разное время года, то тут единства нет. Кто-то говорит, что выгоднее строиться до начала сезона или перед самым его завершением, то есть с ноября по февраль.
В другой компании отметили, что в зимние месяцы строительство обойдется дороже, но за счет уменьшения спроса всегда можно получить скидку.
Так или иначе, если есть возможность начать стройку сейчас — не стоит ждать начала сезона или его завершения. Выгоднее не будет.
Подрядчики отмечают, что минимальные отметки цен на стройматериалы уже пройдены, и теперь стоимость строительства будет расти.
Строить или еще подождать
Инфляция подталкивает строить дома прямо сейчас. По словам директора компании АПС ДСК Александра Кальсина, те, кто не успел начать строить до февраля 2023, получат в конце года чек на дома выше на 15-20%, а также участки в поселке с худшей инфраструктурой (ввиду дефицита таких предложений). Но рост цен только начался и еще можно успеть в «последний вагон».
На вопрос, стоит ли сейчас строить дом или подождать, мы всегда отвечаем одинаково — если хочется, то строить нужно сейчас. Ведь по сути, больших падений цен от предыдущего года (если рассматривать строительство дома под ключ) не было, и финишное изделие стоило год от года дороже.
Когда дорожали материалы на коробку, подешевели отделочные материалы. Потом был спад цен на основные материалы (блоки, дерево), но сильно подорожало оборудование. Это очень непредсказуемый рынок, в котором цена всегда идет вверх на протяжении очень долгого времени.
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