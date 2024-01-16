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Домклик запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

Дата публикации: 16 янв 2024
Домклик запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

Домклик запустил подписки для партнёров — агентств недвижимости и риелторов. Новая услуга позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и даёт эффективные инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренную проверку объявлений для получения скидки на ипотеку.

Состав пакета услуг зависит от вида подписки — сейчас доступны «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».

Что входит в подписку «Максимум»

  • Рассылка персональных скидок клиентам
  • Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
  • В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
  • Поиск по завершённым сделкам
  • Максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве)
  • Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
  • Выделение объявлений среди остальных на карте
  • Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (один день)

Что входит в подписку «Оптимум»

  • Рассылка персональных скидок клиентам
  • Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
  • В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
  • Поиск по завершённым сделкам
  • Максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве)
  • Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
  • Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (три дня)

Что входит в подписку «Стандарт»

  • Рассылка персональных скидок клиентам
  • Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
  • Продвижение бренда в объявлении
  • Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (пять дней)

Купить подписку может партнёр, разместивший 20 и более объявлений. Чтобы подключить услугу, в личном кабинете Домклик в разделе «Тарифы» нужно нажать «Выбрать подписку».

Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого партнёра в зависимости от объёма размещённых объявлений, региона и стоимости входящих в подписку преимуществ.

Читайте также: Как увеличить число сделок и получать преимущества на Домклик с помощью новой подписки

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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