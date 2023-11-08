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Сбер улучшил ипотеку на готовое жильё в залоге у других банков

Дата публикации: 08 нояб 2023
Сбер улучшил ипотеку на готовое жильё в залоге у других банков

Сбер расширил условия действия ипотеки на готовое жильё в залоге у других банков. Теперь клиенты могут купить на вторичном рынке не только квартиру, жилой дом с земельным участком или таунхаус, но и апартаменты, которые находятся в ипотеке у других банков.

Процентная ставка по программе соответствует ставке по базовой ипотеке на вторичное жилье, первоначальный взнос — от 10,1%. Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. руб., максимальная — до 100 млн руб. Условия кредитования не распространяются на льготные программы.

Продавец должен оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о переходе права на заёмщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку можно онлайн на Домклик.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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