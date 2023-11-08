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Скидки на новостройки до 10% в Зелёный день — с 9 по 30 ноября на Домклик

Дата публикации: 08 нояб 2023
Скидки на новостройки до 10% в Зелёный день — с 9 по 30 ноября на Домклик
Содержание

Самый выгодный в году «Зелёный день» от Сбера проходит уже в шестой раз. В этом году Домклик вместе с партнёрами подготовил скидки до 10% на покупку квартиры в новостройках в ипотеку.

⚡️ Предложение приобрести квартиру по сниженной цене действует до 30 ноября 2023 года.

В этом году Сбер отмечает свой 182-й день рождения 💚

«Зелёный день» стал доброй традицией — это масштабная акция, приуроченная к празднику крупнейшего банка страны — СберБанка. Миллионы людей по всей стране могут купить продукты и услуги на уникальных условиях и получить специальные предложения от сервисов и партнёров Сбера.

В этом году до конца ноября покупатели новостроек могут на сайте и в мобильном приложении Домклик выбрать квартиру со скидкой до 10%, ориентируясь на специальный значок «Зелёный день», и стать её счастливыми обладателями в один клик.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Какие скидки можно получить в Зелёный день на Домклик

Домклик вместе с партнёрами дарит клиентам скидки — до 10% — на квартиры в новостройках по всей России.

Подробнее о правилах акции>>

Что сделать, чтобы получить скидку на квартиру в новостройке

В период с 00:00 9 ноября до 23:59 30 ноября 2023 года:

Подайте заявку на ипотеку Сбера

Для покупки квартиры по сниженной цене подайте заявку на ипотеку СберБанка. Это можно сделать онлайн — на сайтах, в мобильных приложениях Домклик и СберБанк Онлайн, а также в офисе Сбера.

Отправив онлайн-заявку на ипотеку, вы получите решение банка за 5 минут без визитов в офис. При регистрации или авторизации по Сбер ID или через «Госуслуги» вам даже не понадобятся документы — все поля заполнятся автоматически.

Забронируйте квартиру у застройщиков-партнёров акции

После одобрения заявки банком забронируйте квартиру, помеченную значком «Зелёный день».

Войдите в раздел «Покупка», выберите «Новостройки». Дальше перейдите в «Фильтры» и в категории «Скидки и спецпрограммы» выберите «Зелёный день».

Найти новостройку с «зелёной» скидкой>>

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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