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Домклик запустил каталог проверенных строительных компаний

Новости
01 сен 2023
5K
Домклик запустил каталог проверенных строительных компаний

Сервис недвижимости Домклик представил каталог проверенных партнёров и подрядчиков. В него вошли 1,3 тыс. строительных компаний, которые получили аккредитацию Сбера. Каталог размещён на сайте Domclick.ru в разделе «Построить дом» — «Выбрать подрядчика».

В каталоге можно изучить конкретные проекты, прочитать отзывы о них, а также запросить дополнительную информацию напрямую у подрядчика. Всё это помогает выбрать оптимального исполнителя для строительства дома.

Строительство загородного дома с аккредитованным подрядчиком позволяет получить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сбере без дополнительного обеспечения на период стройки.

Для ИЖС подойдут следующие программы:

Минимальный первоначальный взнос по льготным программам — 15% стоимости строительства или совокупной стоимости участка и строительства, по базовой программе — 25%.

Максимальная сумма кредита по льготным программам — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн для остальных регионов. По базовой программе — 100 млн.

Если вы хотите построить собственный дом, сделайте это вместе со Сбером. Подробнее о том, как построить дом в ипотеку — смотрите в видеоролике.

Читайте также: Как построить дом в ипотеку СберБанка.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
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