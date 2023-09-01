Домклик запустил каталог проверенных строительных компаний
Сервис недвижимости Домклик представил каталог проверенных партнёров и подрядчиков. В него вошли 1,3 тыс. строительных компаний, которые получили аккредитацию Сбера. Каталог размещён на сайте Domclick.ru в разделе «Построить дом» — «Выбрать подрядчика».
В каталоге можно изучить конкретные проекты, прочитать отзывы о них, а также запросить дополнительную информацию напрямую у подрядчика. Всё это помогает выбрать оптимального исполнителя для строительства дома.
Строительство загородного дома с аккредитованным подрядчиком позволяет получить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сбере без дополнительного обеспечения на период стройки.
Для ИЖС подойдут следующие программы:
Минимальный первоначальный взнос по льготным программам — 15% стоимости строительства или совокупной стоимости участка и строительства, по базовой программе — 25%.
Максимальная сумма кредита по льготным программам — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн для остальных регионов. По базовой программе — 100 млн.
Если вы хотите построить собственный дом, сделайте это вместе со Сбером. Подробнее о том, как построить дом в ипотеку — смотрите в видеоролике.
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