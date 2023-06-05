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Новости
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Домклик зафиксировал в мае рекордный спрос на ипотеку с начала года

Дата публикации: 05 июн 2023
Домклик зафиксировал в мае рекордный спрос на ипотеку с начала года

В мае 2023 года Сбер выдал 108,2 тыс. ипотечных кредитов на 349 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели с начала года. Объем выдач по сравнению с апрелем вырос на 3,7% — тогда банк выдал 104,2 тыс. жилищных кредитов на 336 млрд рублей.

Аналитики Домклик отмечают рост спроса и на льготные ипотечные программы банка. Так, 41,4 тыс. кредитов на 173 млрд рублей было оформлено в мае по программам Семейная ипотека, Господдержка, Дальневосточная ипотека и Ипотека для IT — это на 11% превышает показатели предыдущего месяца.

По данным Домклик, больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в мае выдано в Москве (35,1 млрд рублей), Московской области (33,8 млрд рублей), Краснодарском крае (21,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (20,4 млрд рублей) и Тюменской области (18,4 млрд рублей).

Всего за первые пять месяцев 2023 года, по данным Домклик, банк выдал 446,7 тыс. жилищных кредитов на 1,4 трлн рублей.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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