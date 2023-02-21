Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и в Санкт-Петербурге
Аналитики Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном рынке в декабре 2022 и январе 2023 года и выяснили, как менялись цены на новостройки этой зимой.
В Санкт-Петербурге стоимость квартир на первичном рынке в январе 2023 снизилась на 5%. Также снижение цен на новостройки фиксируется в Московской области и в Москве — здесь квартиры подешевели на 6% и 1% соответственно.
Как менялись цены на квартиры в новостройках
На стоимость квартир в новостройках в конце 2022 года повлияли заявление в Минфине о планируемом отказе от льготной ипотеки и последующее решение правительства повысить ставки по ней, а также выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ипотека от застройщиков по околонулевым ставкам может быть ограничена.
Как результат — в большинстве крупнейших регионов страны квадратный метр на первичном рынке подорожал в среднем на 5% (без учета аномального роста в Республике Татарстан).
Москва не исключение: за последний месяц 2022 года цена за квадрат увеличилась на 2%. По мнению аналитиков Домклик, такая динамика стала естественной реакцией застройщиков на повышенный спрос, который возник из-за возможной отмены льготной ипотеки. При этом в среднем по России стоимость жилья значительно не изменилась.
Согласно январским данным об ипотечных сделках, ажиотаж на рынке первичной недвижимости существенно сократился на фоне разрешения неопределенности в отношении льготной ипотеки и повышения ставок по кредитам. Как следствие, цены в крупнейших регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан) вернулись к показателям относительно спокойного ноября.
Однако остались регионы, где спрос и в январе оставался достаточно высоким (даже по отношению к показателям начала 2022 года): Краснодарский край, Тюменская область, Свердловская область, Красноярский край. В таких регионах цены на первичную недвижимость и в январе продолжили расти. По мнению экспертов аналитического центра Домклик, скорее всего в ближайшие месяцы и в этих регионах можно будет увидеть замедление роста цен и выход на новые равновесные значения.
Где зафиксирован рост стоимости кв. м первичного жилья
Если рассматривать динамику изменения стоимости квадратного метра по топ-10 регионам, то в ряде из них наблюдается рост цен. Наибольшее увеличение зафиксировано в следующих регионах:
- Краснодарский край (+11%)
- Республика Татарстан (+5%)
- Красноярский край (+3%)
Где цены на новостройки снизились
Из приведенного списка топ-10 наиболее активных регионов выделяются Московская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан: здесь в январе зафиксировано снижение стоимости первичного жилья на 6%, 5% и 5% соответственно. В Москве цена квадратного метра в новостройках снизилась на 1%.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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