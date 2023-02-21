Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
2K

Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и в Санкт-Петербурге

Дата публикации: 21 фев 2023
Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и в Санкт-Петербурге
Содержание

Аналитики Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном рынке в декабре 2022 и январе 2023 года и выяснили, как менялись цены на новостройки этой зимой.

В Санкт-Петербурге стоимость квартир на первичном рынке в январе 2023 снизилась на 5%. Также снижение цен на новостройки фиксируется в Московской области и в Москве — здесь квартиры подешевели на 6% и 1% соответственно. 

Как менялись цены на квартиры в новостройках

Первичный рынок: динамика медианной стоимости квадратного метра по ипотечным сделкам в ноябре, декабре 2022 года и в январе 2023. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости
Первичный рынок: динамика медианной стоимости квадратного метра по ипотечным сделкам в ноябре, декабре 2022 года и в январе 2023. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости

На стоимость квартир в новостройках в конце 2022 года повлияли заявление в Минфине о планируемом отказе от льготной ипотеки и последующее решение правительства повысить ставки по ней, а также выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ипотека от застройщиков по околонулевым ставкам может быть ограничена.

Как результат — в большинстве крупнейших регионов страны квадратный метр на первичном рынке подорожал в среднем на 5% (без учета аномального роста в Республике Татарстан).

Москва не исключение: за последний месяц 2022 года цена за квадрат увеличилась на 2%. По мнению аналитиков Домклик, такая динамика стала естественной реакцией застройщиков на повышенный спрос, который возник из-за возможной отмены льготной ипотеки. При этом в среднем по России стоимость жилья значительно не изменилась.

Согласно январским данным об ипотечных сделках, ажиотаж на рынке первичной недвижимости существенно сократился на фоне разрешения неопределенности в отношении льготной ипотеки и повышения ставок по кредитам. Как следствие, цены в крупнейших регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан) вернулись к показателям относительно спокойного ноября.

Однако остались регионы, где спрос и в январе оставался достаточно высоким (даже по отношению к показателям начала 2022 года): Краснодарский край, Тюменская область, Свердловская область, Красноярский край. В таких регионах цены на первичную недвижимость и в январе продолжили расти. По мнению экспертов аналитического центра Домклик, скорее всего в ближайшие месяцы и в этих регионах можно будет увидеть замедление роста цен и выход на новые равновесные значения.

Где зафиксирован рост стоимости кв. м первичного жилья

Если рассматривать динамику изменения стоимости квадратного метра по топ-10 регионам, то в ряде из них наблюдается рост цен. Наибольшее увеличение зафиксировано в следующих регионах:

  • Краснодарский край (+11%)
  • Республика Татарстан (+5%)
  • Красноярский край (+3%)

Где цены на новостройки снизились 

Из приведенного списка топ-10 наиболее активных регионов выделяются Московская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан: здесь в январе зафиксировано снижение стоимости первичного жилья на 6%, 5% и 5% соответственно. В Москве цена квадратного метра в новостройках снизилась на 1%.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Следите за трендами рынка недвижимости вместе с Домклик.

Выбрать новостройку в своем городе и сравнить цены можно на карте ↙️

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
954K
Как изменился спрос на льготную ипотеку после обновления условий господдержки — аналитика Домклик
14K
Как получить налоговый вычет 650 000 рублей, если у вас ипотека
1M
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
1M
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
803
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал