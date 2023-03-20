Домклик выяснил, где больше всего снизились цены на вторичку
Аналитики Домклик изучили, как в феврале 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.
Эксперты отметили, что в целом по России цены на вторичную недвижимость в феврале практически не изменились — в среднем это 78 тыс. рублей за квадратный метр. По данным реализованных объявлений на Домклик, средняя цена предложения также сохранилась на уровне 80 тыс. рублей за квадрат.
Среди наиболее активных регионов можно выделить две группы.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. На декабрьский ажиотаж на первичном рынке, вызванный отменой льготной ипотеки, эти регионы отреагировали большим количеством новых объявлений и снижением стоимости квадратного метра (-4% в декабре–январе). Собственники активно предлагали выгодные условия, боясь упустить период повышенного покупательского интереса. В этих регионах в феврале стоимость вторички уже не снижается, а в Москве и Краснодарском крае и она и вовсе выросла на 2%.
Тюменская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Челябинская область. В этих регионах активный спрос наблюдался не только в декабре 2022, но и в январе 2023, поэтому и цены в начале года продолжили расти (на 3–8%). Собственники вторичного жилья начали снижать стоимость только в феврале (изменение по региону достигает 6%). Таким образом, в этих регионах цены на вторичку выходят на новый равновесный уровень, близкий к ноябрю 2022.
В каких регионах цены на вторичку снизились больше всего
Из приведенного списка 10 наиболее активных регионов выделяются Свердловская, Тюменская и Ростовская области: здесь в феврале зафиксировано снижение стоимости вторичного жилья на 6%, 5% и 3% соответственно.
Сегодня собственники вторичного жилья в небольших регионах чувствуют себя уверенно. Они меньше готовы торговаться: разница между ценой, указанной в объявлении, и фактической суммой сделки не превышает 1%. Стоимость квадратного метра по РФ при этом не снижается, а в отдельных субъектах и вовсе растет. Например, в субъектах СКФО прирост составляет до 10%. Причина такого поведения кроется не только в перетекании спроса с первички, но и в общем укреплении регионального рынка ипотеки.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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