Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
12K

Домклик выяснил, где больше всего снизились цены на вторичку

Дата публикации: 20 мар 2023
Домклик выяснил, где больше всего снизились цены на вторичку

Аналитики Домклик изучили, как в феврале 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.

Эксперты отметили, что в целом по России цены на вторичную недвижимость в феврале практически не изменились — в среднем это 78 тыс. рублей за квадратный метр. По данным реализованных объявлений на Домклик, средняя цена предложения также сохранилась на уровне 80 тыс. рублей за квадрат.

Вторичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам (обозначена голубым столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена зелёным). Изменение стоимости кв. м (%) по отношению к стоимости в январе 2023 года приведено у основания столбцов. Медианная стоимость кв. м определена для топ-10 регионов России по количеству выдач ипотеки в Сбере.
Вторичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам (обозначена голубым столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена зелёным). Изменение стоимости кв. м (%) по отношению к стоимости в январе 2023 года приведено у основания столбцов. Медианная стоимость кв. м определена для топ-10 регионов России по количеству выдач ипотеки в Сбере.

Среди наиболее активных регионов можно выделить две группы.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. На декабрьский ажиотаж на первичном рынке, вызванный отменой льготной ипотеки, эти регионы отреагировали большим количеством новых объявлений и снижением стоимости квадратного метра (-4% в декабре–январе). Собственники активно предлагали выгодные условия, боясь упустить период повышенного покупательского интереса. В этих регионах в феврале стоимость вторички уже не снижается, а в Москве и Краснодарском крае и она и вовсе выросла на 2%.

Тюменская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Челябинская область. В этих регионах активный спрос наблюдался не только в декабре 2022, но и в январе 2023, поэтому и цены в начале года продолжили расти (на 3–8%). Собственники вторичного жилья начали снижать стоимость только в феврале (изменение по региону достигает 6%). Таким образом, в этих регионах цены на вторичку выходят на новый равновесный уровень, близкий к ноябрю 2022.

В каких регионах цены на вторичку снизились больше всего

Из приведенного списка 10 наиболее активных регионов выделяются Свердловская, Тюменская и Ростовская области: здесь в феврале зафиксировано снижение стоимости вторичного жилья на 6%, 5% и 3% соответственно.

Сегодня собственники вторичного жилья в небольших регионах чувствуют себя уверенно. Они меньше готовы торговаться: разница между ценой, указанной в объявлении, и фактической суммой сделки не превышает 1%. Стоимость квадратного метра по РФ при этом не снижается, а в отдельных субъектах и вовсе растет. Например, в субъектах СКФО прирост составляет до 10%. Причина такого поведения кроется не только в перетекании спроса с первички, но и в общем укреплении регионального рынка ипотеки.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Евгений Волобуев
Руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Читайте также: Что изменилось на рынке ипотеки в феврале 2023 — исследование Домклик

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Что изменилось на рынке ипотеки в феврале 2023 — исследование Домклик
4K
Инструкция: как купить квартиру в ипотеку
206K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Аванс или задаток: как правильно оформить предоплату за квартиру
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
840
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал