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Домклик выпустил машиночитаемую доверенность
Дата публикации: 20 нояб 2023
Домклик оформил машиночитаемую доверенность (МЧД), которая позволяет сотруднику подписывать электронные документы от имени организации.
МЧД — это доверенность в электронном виде, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП). Она намного удобнее бумажной доверенности, поскольку система считывает её автоматически, что значительно быстрее и надёжнее.
С 1 сентября 2023 года по закону 63-ФЗ «Об электронной подписи» больше нельзя выпускать электронную подпись для юридического лица. Теперь юрлица должны подписывать документы компании электронной подписью своего представителя — физлица. А для подтверждения права на неё нужна нотариально заверенная машиночитаемая доверенность — электронный аналог бумажного документа.
Читайте также: Электронная подпись: что такое УКЭП в сделках с недвижимостью
Юля Тихонова
Автор статьи
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