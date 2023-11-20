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Домклик выпустил машиночитаемую доверенность

Дата публикации: 20 нояб 2023
Домклик выпустил машиночитаемую доверенность

Домклик оформил машиночитаемую доверенность (МЧД), которая позволяет сотруднику подписывать электронные документы от имени организации.

МЧД — это доверенность в электронном виде, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП). Она намного удобнее бумажной доверенности, поскольку система считывает её автоматически, что значительно быстрее и надёжнее.

С 1 сентября 2023 года по закону 63-ФЗ «Об электронной подписи» больше нельзя выпускать электронную подпись для юридического лица. Теперь юрлица должны подписывать документы компании электронной подписью своего представителя — физлица. А для подтверждения права на неё нужна нотариально заверенная машиночитаемая доверенность — электронный аналог бумажного документа.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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