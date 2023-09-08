Домклик и ГК ФСК первыми на рынке удостоверили у нотариуса машиночитаемые доверенности для сделок с недвижимостью
Домклик и ГК ФСК первыми на рынке удостоверили у нотариуса машиночитаемые доверенности (МЧД) в нотариальной форме для проведения сделок с недвижимостью в системе электронной регистрации на Домклик. Благодаря нововведению сделки станут ещё быстрее и удобнее.
«Являясь ключевым партнёром Домклик, мы первыми выпустили машиночитаемые доверенности в нотариальной форме, оценив технический прогресс и удобство как для нас, так и для клиентов», — отметила коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.
Напомним, что с 1 сентября 2023 года изменился закон 63-ФЗ «Об электронной подписи»: больше нельзя выпускать УКЭП (электронную подпись) для юридического лица. Представителям застройщика нужно подписывать документы компании своей электронной подписью физлица. Для подтверждения права подписи нужен МЧД — это электронный аналог бумажной доверенности на подписание документов.
Группа компаний ФСК — одна из крупнейших девелоперских компаний России. По версии делового издания Forbes, занимает первое место в рейтинге уверенности российских застройщиков в сегменте массового жилья. Компания-застройщик ФСК осуществляет продажу квартир и нежилой недвижимости бизнес-класса.