Более половины россиян планируют купить жилье в ближайшие годы — исследование Работа.ру и Домклик
Сервисы Работа.ру и Домклик провели исследование и выяснили, планируют ли россияне покупку недвижимости в ближайшие годы. В опросе приняли участие более 5 000 пользователей Работа.ру из всех регионов страны.
Как проводилось исследование
Опрос проводился в декабре 2022 года среди экономически активного населения старше 18 лет во всех регионах России.
Опрошенные отвечали на вопрос: «Собираетесь ли вы приобрести жилую недвижимость в обозримом будущем?».
Как отвечали респонденты
Более половины опрошенных россиян (58%) ответили, что планируют покупку жилья в обозримом будущем. Из них 9% сообщили, что планируют приобрести недвижимость уже в 2023 году, 10% — в ближайшие 2 года, а 9% — в ближайшие 3-4 года.
7% респондентов сообщили, что рассчитывают купить недвижимость не раньше, чем через 5 лет, и около четверти опрошенных (23%) задумываются о приобретении жилой недвижимости, но пока не могут назвать сроки.
Не планируют покупку недвижимости в обозримом будущем 42% опрошенных.
Какую недвижимость хотят приобрести россияне
Самым популярным вариантом для приобретения среди опрошенных оказались квартиры. Так ответили 65% человек. 41% были бы не против приобрести дом, 8% рассматривают земельные участки, а 5% — таунхаусы.
Еще 3% выбрали вариант «Другое», заявив, что собираются построить дом на уже купленном участке.
Что говорят данные Домклик
По данным Домклик, в 2022 году доля сделок на первичном рынке составила 23,9%, в то время как на вторичном — 70,9%. Доля сделок на индивидуальное жилищное строительство составила 2,9%.
Распределение ипотечных сделок в 2022 году по приобретенным объектам недвижимости оказалось следующим: квартиры — 60,1%, новостройки — 19,2%, жилые дома — 12,2%, участки — 2,5%.
Где хотят купить жилье
Чаще всего респонденты планируют покупать недвижимость в родном городе — за этот вариант проголосовали 66%. 30% запланировали переезд и покупку недвижимости в другом городе, 4% — в другой стране.
Цели для покупки жилья
81% респондентов главной целью приобретения недвижимости назвали постоянное проживание, 8% хотели бы купить недвижимость для отдыха, 11% — для сдачи в аренду или для детей.
В варианте «Другое» 1% респондентов чаще всего отмечали, что собираются купить жилье для родителей.
Способ покупки жилья
Самый популярный способ покупки жилья — ипотека и кредитование, его отметили 63% опрошенных. 42% планируют покупку на средства от личных накоплений, а 9% воспользуются государственными выплатами (например, материнским капиталом).
Еще 4% участников исследования признались, что будут занимать у друзей и родственников.
В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего отмечали, что собираются купить недвижимость на средства, полученные от продажи другого помещения.
Что говорят данные Домклик
По данным исследования Домклик, картина сделок в сфере недвижимости в 2022 году распределилась так:
- сделки с ипотекой — 763,9 тыс.
- сделки по льготным программам — 229,2 тыс. (Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека, Дальневосточная ипотека, Сельская ипотека)
- количество неипотечных сделок — 165,4 тыс.
«Наши данные подтверждают высокую востребованность ипотеки в России: в 2022 году доля ипотечных сделок составляет более 80%. В работе мы руководствуемся принципом — "Ипотека должна быть быстрой, простой и удобной" — и со своей стороны предоставляем клиентам большой спектр сервисов, чтобы еще большее число российских семей улучшили свои жилищные условия и приобрели удобную, уютную и современную квартиру или дом. Важно, что ипотечные программы Сбера не только выгодны, но и доступны широкому кругу клиентов с самыми разными потребностями и пожеланиями».
По данным Домклик, Сбер выдал 490 тыс. ипотек по Господдержке на 1,45 трлн рублей со старта программы в апреле 2020 года.
Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года, но с повышением ставки с 7 до 8%. Он подчеркнул, что сворачивание льготной ипотеки будет постепенным.