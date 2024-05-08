Домклик вместе с девелопером UDS предлагают выгодные ставки по ипотеке
Жители России могут приобрести квартиру в ипотеку у федерального девелопера UDS по субсидированным ставкам в рамках совместной программы с Домклик.
Субсидирование ипотечных ставок — это инструмент совместной программы банка и застройщика, которая позволяет предложить клиентам наиболее выгодные условия по ипотеке и снизить ставку по ней.
Так, клиенты могут купить квартиру в ипотеку по льготной программе «Господдержка» по субсидируемой ставке от 5,5%, по «Семейной ипотеке» по ставке от 3,5%. Для IT-специалистов ставка составит от 2,5%. Также они могут получить максимальную скидку на квартиру в размере 5,2%.
В рамках программ также доступно кредитование по траншевой ипотеке.
«Сбербанк является ключевым партнером застройщика UDS. Мы ценим банк за удобство и быстроту работы сервисов Домклик, лояльность к клиентам и скорость проведения сделок. Инновационность сервисов дает возможность нашим клиентам в кратчайшие сроки купить квартиру мечты и получить самые выгодные условия по ипотеке, а наши клиенты выбирают надежный банк и удобство обслуживания», — рассказала руководитель ипотечного направления UDS Алина Тенсина.
UDS строит дома в Ижевске, Перми, Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске. С 2007 года девелопер реализовал уже 31 проект и ввел в эксплуатацию 326,4 тыс. квадратных метров жилья.
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