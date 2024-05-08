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Новости
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Домклик вместе с девелопером UDS предлагают выгодные ставки по ипотеке

Дата публикации: 08 мая 2024
Домклик вместе с девелопером UDS предлагают выгодные ставки по ипотеке

Жители России могут приобрести квартиру в ипотеку у федерального девелопера UDS по субсидированным ставкам в рамках совместной программы с Домклик.

Субсидирование ипотечных ставок — это инструмент совместной программы банка и застройщика, которая позволяет предложить клиентам наиболее выгодные условия по ипотеке и снизить ставку по ней.

Так, клиенты могут купить квартиру в ипотеку по льготной программе «Господдержка» по субсидируемой ставке от 5,5%, по «Семейной ипотеке» по ставке от 3,5%. Для IT-специалистов ставка составит от 2,5%. Также они могут получить максимальную скидку на квартиру в размере 5,2%.

В рамках программ также доступно кредитование по траншевой ипотеке.

«Сбербанк является ключевым партнером застройщика UDS. Мы ценим банк за удобство и быстроту работы сервисов Домклик, лояльность к клиентам и скорость проведения сделок. Инновационность сервисов дает возможность нашим клиентам в кратчайшие сроки купить квартиру мечты и получить самые выгодные условия по ипотеке, а наши клиенты выбирают надежный банк и удобство обслуживания», — рассказала руководитель ипотечного направления UDS Алина Тенсина.

UDS строит дома в Ижевске, Перми, Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске. С 2007 года девелопер реализовал уже 31 проект и ввел в эксплуатацию 326,4 тыс. квадратных метров жилья.

Читайте также: Как застройщики субсидируют льготные программы ипотеки

Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии2
Е
Евгений Ф.
08 мая 2024

Ну и где посмотреть объекты УЛС?

Домклик
09 мая 2024

Евгений Ф.здравствуйте! В таких объявлениях отмечено «Застройщик UDS». Примером такого объекта является ЖК Кинетик в Москве. Также вы можете связаться с застройщиком напрямую.

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