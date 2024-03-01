Домклик вместе с девелопером DOGMA займётся развитием онлайн-ипотеки
Домклик и федеральный девелопер DOGMA договорились о стратегическом партнёрстве. Первым совместным проектом стала онлайн-ипотека. Теперь клиенты смогут оформить сделку, находясь в любой точке страны и не выходя из дома.
Как работает онлайн-ипотека
Для удалённой сделки клиент будет использовать цифровую подпись. Подписание документов будет происходить онлайн с помощью мобильных приложений «Цифровой ключ» или «Госключ».
Процесс заключения сделки с банком в рамках онлайн-ипотеки займёт до 15 минут. А совокупное время рассмотрения кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора теперь может занимать менее 1-го дня.
Мы ценим, что наш надёжный партнер DOGMA поддерживает стремление Домклик к цифровизации процессов в сделках с недвижимостью. Вместе мы делаем их быстрыми, удобными и безопасными.
Онлайн-ипотека — одно из предложений ряда запланированных программ в рамках стратегического партнёрства со Сбербанком. Для таких крупных игроков отрасли, как DOGMA и Сбербанк, представленных во многих регионах, важно работать вместе над улучшением условий покупки жилья для россиян.
Мы отмечаем в настоящий момент возросший перекрёстный спрос на покупку жилья из разных регионов РФ. В частности в Краснодаре в наших жилых проектах совершаются порядка 50% сделок покупателями из регионов, в том числе уральских и северных. Есть запрос и на покупку жилья от кубанских жителей в Московском регионе.
Использование онлайн-ипотеки позволит клиентам максимально быстро и удобно оформить сделку, в какой бы точке нашей страны они не находились.
Максимальная сумма кредита для приобретения недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской областей — 15 млн рублей; в других регионах – 10 млн рублей.
Приобрести жильё в строящемся доме можно также по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».