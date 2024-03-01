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Домклик вместе с девелопером DOGMA займётся развитием онлайн-ипотеки

Дата публикации: 01 мар 2024
Домклик вместе с девелопером DOGMA займётся развитием онлайн-ипотеки

Домклик и федеральный девелопер DOGMA договорились о стратегическом партнёрстве. Первым совместным проектом стала онлайн-ипотека. Теперь клиенты смогут оформить сделку, находясь в любой точке страны и не выходя из дома.

Как работает онлайн-ипотека

Для удалённой сделки клиент будет использовать цифровую подпись. Подписание документов будет происходить онлайн с помощью мобильных приложений «Цифровой ключ» или «Госключ».

Процесс заключения сделки с банком в рамках онлайн-ипотеки займёт до 15 минут. А совокупное время рассмотрения кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора теперь может занимать менее 1-го дня.

Мы ценим, что наш надёжный партнер DOGMA поддерживает стремление Домклик к цифровизации процессов в сделках с недвижимостью. Вместе мы делаем их быстрыми, удобными и безопасными.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Онлайн-ипотека — одно из предложений ряда запланированных программ в рамках стратегического партнёрства со Сбербанком. Для таких крупных игроков отрасли, как DOGMA и Сбербанк, представленных во многих регионах, важно работать вместе над улучшением условий покупки жилья для россиян.

Мы отмечаем в настоящий момент возросший перекрёстный спрос на покупку жилья из разных регионов РФ. В частности в Краснодаре в наших жилых проектах совершаются порядка 50% сделок покупателями из регионов, в том числе уральских и северных. Есть запрос и на покупку жилья от кубанских жителей в Московском регионе.

Использование онлайн-ипотеки позволит клиентам максимально быстро и удобно оформить сделку, в какой бы точке нашей страны они не находились.

Фото эксперта
Илья Витковский
вице-президент по продажам и маркетингу DOGMA

Максимальная сумма кредита для приобретения недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской областей — 15 млн рублей; в других регионах – 10 млн рублей.

Приобрести жильё в строящемся доме можно также по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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