Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
506

Домклик усилил защиту данных и телефонных номеров своих клиентов

Дата публикации: 17 янв 2024
Домклик усилил защиту данных и телефонных номеров своих клиентов

Домклик повысил безопасность личных данных клиентов, используя решение «Защита номера» от МТТ — провайдера интеллектуальных решений для бизнеса.

Ежемесячно Домклик используют 14 млн покупателей и продавцов недвижимости, более 50% сделок в России заключаются с помощью сервиса, лидирующего по количеству объявлений о продаже квартир.

Безопасность данных особенно важна при сделках с недвижимостью. Платформенное решение от МТТ предоставляет надежную защиту от несанкционированного доступа к личным данным, обеспечивая конфиденциальность и спокойствие наших клиентов.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Решение «Защита номера», реализованное через интеграцию платформы МТС Exolve, позволяет делать переадресацию звонков покупателей на виртуальный номер.

Функционал МТС Exolve дает возможность осуществлять переадресацию звонков покупателей на виртуальный номер, а система соединяет их с продавцом через Телеком API, тем самым защищая клиентов от нежелательного общения и обеспечивая безопасную коммуникацию.

Фото эксперта
Рамиль Биккужин
генеральный директор МТТ

Теперь данные пользователей Домклик будут под ещё более усиленной защитой, что также повысит надёжность сделок.

Читайте также: Вам звонят НЕ из службы безопасности СберБанка. Как защитить себя от мошенников?

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Правила безопасности при покупке квартиры
587K
Домклик признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России по версии Frank RG
2K
Как сделать ваше объявление на Домклик заметнее
26K
Как быстро и безопасно провести сделку без ипотеки с помощью сервиса «Регистрация и расчёты»
50K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
884
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал