Домклик усилил защиту данных и телефонных номеров своих клиентов
Домклик повысил безопасность личных данных клиентов, используя решение «Защита номера» от МТТ — провайдера интеллектуальных решений для бизнеса.
Ежемесячно Домклик используют 14 млн покупателей и продавцов недвижимости, более 50% сделок в России заключаются с помощью сервиса, лидирующего по количеству объявлений о продаже квартир.
Безопасность данных особенно важна при сделках с недвижимостью. Платформенное решение от МТТ предоставляет надежную защиту от несанкционированного доступа к личным данным, обеспечивая конфиденциальность и спокойствие наших клиентов.
Решение «Защита номера», реализованное через интеграцию платформы МТС Exolve, позволяет делать переадресацию звонков покупателей на виртуальный номер.
Функционал МТС Exolve дает возможность осуществлять переадресацию звонков покупателей на виртуальный номер, а система соединяет их с продавцом через Телеком API, тем самым защищая клиентов от нежелательного общения и обеспечивая безопасную коммуникацию.
Теперь данные пользователей Домклик будут под ещё более усиленной защитой, что также повысит надёжность сделок.