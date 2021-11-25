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Домклик признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России по версии Frank RG

Дата публикации: 25 нояб 2021
Домклик признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России по версии Frank RG

Домклик от Сбера признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России. Премия присуждена по итогам исследования, проведённого аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.

Наша цель — давать людям возможность улучшить свои жилищные условия, создавать максимально удобные и доступные продукты и сервисы. Награда в номинации «Лучшая банковская экосистема недвижимости» отражает востребованность и эффективность нашего сервиса для клиентов, а также подтверждает, что мы развиваемся в правильном направлении. Подчеркну, что это результат работы всей нашей команды, которая каждый день совершенствует продукт. Благодарю аналитиков за высокую оценку нашей работы.

Домклик признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России по версии Frank RG №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Оценка в номинации «Лучшая банковская экосистема недвижимости» проводилась по различным критериям — баллы присваивались на основании аналитики. Эксперты Frank RG высоко оценили широкий спектр и удобство услуг и сервисов, предоставленных платформой для сопровождения сделок и обслуживания ипотечных кредитов.

В частности, аналитики отметили большую базу объявлений по недвижимости, выгодную стоимость электронных сервисов сопровождения сделки и гибкую ценовую политику по сравнению с другими участниками исследования.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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