Уведомления о скидках на избранные объекты недвижимости появились на Домклик
Домклик запустил новую возможность для продавцов и покупателей недвижимости — оповещения о снижении цен на объекты, добавленные в «Избранное». Так покупатель сможет быстро узнать о скидке на понравившееся жильё, а продавец — ускорить выход на сделку. Нововведение касается объявлений о продаже вторичного жилья и загородной недвижимости.
Как это работает
Покупатель добавляет квартиру или дом в «Избранное». Продавец это видит и при желании может снизить для него стоимость на объект. Размер скидки и то, кому из заинтересовавшихся клиентов её предоставить, он выбирает сам.
Покупатель получает оповещение о снижении стоимости, и стороны могут начать диалог о покупке и продаже недвижимости.
Мы стремимся сделать процесс диалога между покупателем и продавцом недвижимости не только конструктивным, но и технологичным.
Сниженная цена в ответ на интерес пользователя помогает продавцу ускорить сделку, а мгновенное уведомление человека о скидке ускоряет получение информации и принятие решения.
Найти подходящую недвижимость, разместить объявление о продаже или сдаче в аренду можно онлайн на Домклик.