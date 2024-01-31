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Уведомления о скидках на избранные объекты недвижимости появились на Домклик

Дата публикации: 31 янв 2024
Уведомления о скидках на избранные объекты недвижимости появились на Домклик

Домклик запустил новую возможность для продавцов и покупателей недвижимости — оповещения о снижении цен на объекты, добавленные в «Избранное». Так покупатель сможет быстро узнать о скидке на понравившееся жильё, а продавец — ускорить выход на сделку. Нововведение касается объявлений о продаже вторичного жилья и загородной недвижимости.

Как это работает

Покупатель добавляет квартиру или дом в «Избранное». Продавец это видит и при желании может снизить для него стоимость на объект. Размер скидки и то, кому из заинтересовавшихся клиентов её предоставить, он выбирает сам.

Покупатель получает оповещение о снижении стоимости, и стороны могут начать диалог о покупке и продаже недвижимости.

Мы стремимся сделать процесс диалога между покупателем и продавцом недвижимости не только конструктивным, но и технологичным.

Сниженная цена в ответ на интерес пользователя помогает продавцу ускорить сделку, а мгновенное уведомление человека о скидке ускоряет получение информации и принятие решения.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Найти подходящую недвижимость, разместить объявление о продаже или сдаче в аренду можно онлайн на Домклик.

Читайте также: Как получить скидку от продавца квартиры

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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