Без фейков и самостроев: как Домклик и ГРС создают чистую базу объявлений в Сочи
Расскажите о проблеме фейков и незаконного строительства в Сочи. Насколько остро она стоит сегодня?
Не секрет, что интерес россиян к недвижимости в Сочи продолжает расти. При этом ландшафтные и климатические особенности данной локации не позволяют строить много, что приводит к дефициту предложения жилья, в частности, в эконом-сегменте. Для объяснения этой ситуации я часто в интервью перефразирую знаменитые слова Марка Твена о том, что Сочи такой один и его больше не делают.
Что касается темы фейков, то она имеет под собой несколько составляющих. Если по крупным мазкам разобрать, их можно выделить всего три:
- Это некоторая историческая составляющая рыночных отношений и формирования рынка недвижимости.
- Маркетинговая составляющая (более профессиональный термин — лидогенерирующая) — на рынке Сочи работают целые агрегаторы, которые массово генерируют псевдообъявления.
- Географическая составляющая — появление фейковых объектов, которые привлекательны с точки зрения потребителя, присуще всем городам курортного типа. И не только в России.
Что такое фейки с точки зрения психологии? Об этом мы неоднократно говорили с коллегами и участниками рынка классифайдов России. Вывод один и тот же — люди в России хотят верить в то, что у них есть возможность купить домик у моря. Это очень устойчивое выражение, психологическая ловушка, которая приводит к тому, что человек сам хочет обманываться и верить, что за небольшие или доступные для него деньги он может купить какой-то объект недвижимости, в частности, в Сочи.
Поверив в красивую картинку и цену, указанную в объявлении, которая порой оказывается в десятки раз ниже рыночной, люди приезжают в Сочи и попадаются на эту ловушку.
Поэтому и появляются такие неправдоподобные объявления. А тот факт, что подобную историю можно наблюдать в Калининграде, в Крыму, в городах Черноморского побережья говорит о том, что тема фейков — это особенность всей курортной недвижимости в целом.
Какие меры предпринимаются для решения проблемы?
Сегодня основной задачей профессионального объединения — Гильдии риэлторов Сочи и Российской гильдии риэлторов — является введение в терминологию на законодательном и нормативном уровне понятия «фейк по недвижимости», которое будет квалифицироваться как мошеннические действия.
Определение данного понятия уже зафиксировано в специальном документе — «Хартии размещения объявлений профессиональных участников рынка недвижимости Сочи», которая была принята на Городском Собрании риэлторов ГРС и поддержана Национальным Советом Российской гильдии риэлторов.
В тексте Хартии указывается, что под фейковыми подразумеваются объекты недвижимости в объявлениях и базах данных, имеющие признаки недостоверных сведений (занижение цены, искажение данных, фото, параметров, адреса, условий сделки), а также неактуальные (проданы или сняты с реализации) или несуществующие объекты.
К положениям и статьям принятой Хартии также присоединился и Домклик.
Участники Хартии разработали правила, которые должны применяться при публикации объявлений. Это в первую очередь достоверность, качество, актуальность данных, правдивая цена, обязательная проверка документов по объекту. Всё это позволит предотвратить публикации ложной информации об услугах и объектах недвижимости, которая может ввести в заблуждение пользователей сервиса размещений объявлений.
Как ГРС и Домклик совместно прорабатывают процесс борьбы с фейковыми объявлениями в Сочи?
Сегодня мы активно сотрудничаем с командой Домклик с целью создания чистой базы объявлений и очистки контента от фейков и самостроя в Сочи.
Домклик как профессиональный участник рынка недвижимости является одним из ключевых игроков и в первую очередь рассматривается риелторским сообществом как сервисная модель проведения сделки, в том числе с ипотекой Сбера. При этом данная площадка достигла такого успеха и уровня, которые позволяют максимально комфортно использовать все маркетинговые и платформенные решения. Безусловно такой полноценный сервис требует соответствующего качества наполнения объектной базы.
В частности, в ходе совместной работы была подготовлена дорожная карта, усилена модерация данного региона по всем типам недвижимости. Система лидогенерации, построенная на фейковых объектах, не принимается сервисом.
Также мы проводим совместную работу по мониторингу существующих баз данных, перепроверяем отсутствие псевдообъявлений. Вместе мы выявляем те критерии, которые позволят создать полноценную, качественную и, что важно, самую чистую базу объявлений на курортах Большого Сочи.