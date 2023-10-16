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Продать квартиру в ипотеке на Домклик стало проще

Дата публикации: 16 окт 2023
Продать квартиру в ипотеке на Домклик стало проще

Домклик упростил продажу квартиры в ипотеке Сбера в сделках за свои средства. Теперь продавцу больше не нужно заниматься снятием обременения с недвижимости. При этом все заботы клиентов банк берёт на себя.

Ранее, если квартира находилась в ипотеке, её нельзя было продать без разрешения банка: в Росреестре отказали бы в регистрации сделки. Продавец сначала должен был погасить кредит. Для этого нередко использовались средства покупателя, из-за чего процесс был долгим и волнительным для всех участников сделки.

Теперь продавцу больше не нужно заниматься снятием обременения с недвижимости. Банк даст согласие на переход права собственности на квартиру от продавца к покупателю и отправит документы на регистрацию в Росреестр прямо на сделке. Благодаря этому продавец и покупатель недвижимости могут оформить сделку всего за один визит в банк.

Это также ускорило проведение сделки с залоговым объектом — если раньше процедура занимала от 10 до 40 дней, то теперь обременение будет снято в срок от 2 до 14 дней.

Сделки по новому процессу проходят только в специализированных офисах Сбера с использованием сервиса электронной регистрации собственности и аккредитива с трансферацией.

Узнать подробнее, как продать квартиру в ипотеке за 1 визит в банк>>

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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