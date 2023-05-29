Домклик рассказал, по каким критериям выбирают новостройки покупатели квартир
Срок сдачи строительных объектов — самый главный критерий при выборе застройщика для тех, кто собирается купить жильё, выяснил Домклик в ходе опроса.
На втором месте остаётся качество строительства. На третьем — количество сданных объектов. Также будущим покупателям квартир важна финансовая стабильность застройщика.
Как показало исследование Домклик, в 2023 году наличие аккредитации в крупных банках занимает пятое место в рейтинге критериев выбора застройщика новостроек, а её известность — шестое, тогда как в прошлом году эти критерии были расположены в обратном порядке.
Наличие проекта ДДУ покупателей новостроек волнует меньше всего, равно как и фотографии и видео со стройки.
В недавнем исследовании аналитики Домклик показали, что несмотря на то, что внимание большинства покупателей по-прежнему сфокусировано на рынке готового жилья, доля сделок на первичном рынке по-прежнему достаточно высокая. Так, на протяжении второго полугодия 2022 года среднемесячная доля сделок по покупке квартир в новостройках была на уровне 20%, сейчас этот показатель на уровне 25%.
Как проводился опрос
В опросе приняло участие более 2350 респондентов со всей России. Опрос проводился с 10 по 19 мая 2023 года. Анализировалось мнение как покупателей, которые приобретали недвижимость в ипотеку, так и тех, кто совершал сделку за наличные.
Респондентам предложили расположить заданные критерии в порядке важности. Для каждого критерия был определён вес важности для покупателя: чем выше значение, тем выше приоритет.
Сколько стоят новостройки
В последнем исследовании рынка новостроек в апреле аналитики Домклик выяснили, что средняя стоимость кв. м по стране увеличилась на 2,3% по отношению к марту и теперь составляет 116 тыс. рублей.
В столице цены выросли на 0,7%, а больше всего жильё в новостройках подорожало в Ростовской — на 3,4%, Нижегородской — на 2,9% и Тюменской — на 2,2% — областях. В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%.